Pavia | intervento chirurgico di 9 ore salva la mano al paziente

ilgiornale

(Di giovedì 27 giugno 2019) Valentina Dardari L’operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita dagli ortopedici del Policlinico San Matteo diUndella durata di nove ore è stato eseguito dagli ortopedici del San Matteo di. L’operazione ha permesso dire ladi un, grazie alla rivascolarizzazione del pollice delladestra. Ilè giunto al Policlinico San Matteo didopo essere stato trasferito dall’Ospedale di Melegnano. Nessuna struttura aveva infatti accettato di accogliere il suo caso in tutta la Regione, a causa probabilmente del molto lavoro e delle poche sale operatorie libere. Il professor Francesco Benazzo, direttore della struttura di Ortopedia, non si è invece tirato indetro e ha subito accettato. Come ha sottolineato Benazzo l’ospedale ha “ le competenze specifiche per eseguire questo tipo di chirurgia ...

qn_giorno : #Pavia, al Policlinico San Matteo intervento di 9 ore salva la mano a un paziente - 76Celisa : RT @gxlapace: I #giovaniperlapace di #Pavia per il #Mozambico: 6 ore di live per 'Stop indifference, make the difference' perché Beira torn… - RomanoAng : RT @gxlapace: I #giovaniperlapace di #Pavia per il #Mozambico: 6 ore di live per 'Stop indifference, make the difference' perché Beira torn… -