(Di giovedì 27 giugno 2019) Ieriè tornato a parlare dell'immigrazione via terra attraverso il confine tra. Dal 1 luglio inizieranno i pattugliamenti misti delle rispettive forze di polizia, ma il ministro dell'Interno ha annunciato che se non dovesse bastare "non si esclude nessun altro tipo di intervento", compresa la costruzione di "barriere fisiche". Il presidente del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga conferma che quella delle barriere "è un'ipotesi al vaglio".