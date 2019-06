Falsi ricordi indotti con elettrodi | terapeuti travestiti da lupi | disegni manipolati

huffingtonpost

(Di giovedì 27 giugno 2019)mascherati da “cattivi” per convincere i bambini della cattiveria dei genitori nei loro confronti, ore e ore di sedute di psicoterapia equiparabili a “lavaggi del cervello” in piena regola,di abusi sessualiin realtà tramite impulsi elettrici. E ancora: “ritocchi” airealizzati dai bambini, a cui venivano aggiunti particolari che potevano essere letti come segnali di abusi sessuali, in realtà inesistenti. Fa venire la pelle d’oca l’elenco degli “stratagemmi” messo a punto - secondo l’accusa - dalla rete di medici, assistenti sociali e liberi professionisti coinvolti, insieme a politici locali, in quell’abisso che gli inquirenti hanno deciso di chiamare “inchiesta Angeli e Demoni”.L’inchiesta ha fatto emergere un business illecito ai danni ...

