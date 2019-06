Boxe | a Milano Scardina vs Goddi per l' Internazionale Ibf | il 28 giugno su Dazn

Boxe – Luca Capuano sfida Filippo Gallerini a Milano : le sensazioni del pugliese : Il 28 giugno nella grande riunione all’Allianz Cloud di Milano, la sfida tra i pesi supermedi Luca Capuano e Filippo Gallerini Nel ricco programma della manifestazione del 28 giugno al Palalido-Allianz Cloud di Milano avrà spazio anche la sfida tra i pesi supermedi Luca Capuano (9-0 con 2 vittorie per KO) e Filippo Gallerini (7-3 con 3 KO) sulla distanza delle 6 riprese. Organizzata dalla Opi Since 82, da Matchroom Boxing Italy e dal ...

Boxe – Il 28 giugno a Milano Dario Morello sfida Steve Jamoye per il titolo Global WBO : Il 28 giugno all’Allianz Cloud di Milano l’ex campione d’Italia dei pesi welter Dario Morello sfiderà il belga Steve Jamoye per il titolo Global WBO L’ex campione d’Italia dei pesi welter Dario Morello (14 vittorie consecutive, delle quali 2 prima del limite) sarà uno dei protagonisti della grande manifestazione che avrà luogo il 28 giugno al Palalido-Allianz Cloud di Milano. Il 25enne pugile calabrese, nato a Cetraro e cresciuto a ...

Boxe : presentato a Milano l’Internazionale IBF dei pesi medi Scardina-Goddi : E’ stata presentata quest’oggi, a Milano, la riunione che, il 28 giugno, comprenderà al suo interno due importanti sfide: una è valevole per il titolo Internazionale IBF dei pesi medi tra Daniele Scardina e Alessandro Gobbi. La riunione è organizzata da Matchroom Boxing Italy, e avrà luogo all’interno del rinnovato PalaLido, tornato alla luce dopo una gestazione lunga e complicatissima. Il presidente Eddie Hearn non nasconde ...

La grande Boxe torna al PalaLido di Milano : Scardina-Goddi e Patera-Hyland il 28 giugno - match per le cinture : Il PalaLido di Milano tornerà a ospitare un incontro di boxe: l’appuntamento è per venerdì 28 giugno quando Daniele Scardina difenderà il titolo internazionale IBF dei pesi supermedi affrontando Alessandro Goddi e Francesco Patera incrocerà Paul Hyland Jr. per il titolo europeo dei pesi leggeri. L’attuale Allianz Cloud in Piazzale Stuparich è stata ristrutturata completamente e i lavori si sono conclusi un paio di settimane fa, ora è ...

Torna la grande Boxe all’Allianz Cloud di Milano : Daniele Scardina difende il titolo internazionale IBF contro Alessandro Goddi : Il 28 giugno Torna la grande boxe all’Allianz Cloud (ex Palalido) di Milano: Daniele Scardina difende il titolo internazionale IBF in un derby tutto italiano contro Alessandro Goddi, Francesco Patera la corona europea dei pesi leggeri contro Paul Hyland Jr, in diretta su DAZN Venerdì 28 giugno alla storica Allianz Cloud (ex Palalido) in Piazzale Stuparich a Milano, con diretta su DAZN, Daniele Scardina difenderà il titolo internazionale ...