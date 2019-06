Bollino rosso caldo 2019 | temperature e città a rischio I giorni

termometropolitico

(Di giovedì 27 giugno 2019). IGiovedì 27 giugno, giornata record per quanto riguarda le: arriveranno a sfondare quota 40 gradi. Non ci sarà scampo alla morsa delda un punto all’altro dello Stivale: un’ondata di calore del genere non si abbatteva sul nostro paese da almeno 100 anni; è più forte persino di quella memorabile dell’estate 2003. LedaEmanata oggi l’allerta– livello 3, il più alto – dal Ministero della Salute in ben 6italiane; si tratta di Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Rieti e Roma. Ildurerà fino a venerdì 28 giugno anche se è oggi il giorno più pericoloso non solo per bambini ed anziani ma per tutte le categorie di cittadini. D’altra parte, alle suddettesi aggiungeranno domani anche Bari, Bologna, Frosinone, Latina, Milano, ...

SkyTG24 : #Caldo record, allerta del ministero della #Salute: oggi bollino rosso in 6 città, domani in 16. I dettagli ?? - repubblica : Caldo record, si va oltre i 41°: le città da bollino rosso di oggi - SkyTG24 : Caldo, allerta ministero Salute: domani 'bollino rosso' in 16 città -