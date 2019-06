Ascoli, malore mentre è nei campi: muore un anziano, è la prima vittima del caldo record (Di giovedì 27 giugno 2019) Un uomo di 82 anni di Ascoli è la prima vittima dell'ondata di caldo record degli ultimi giorni. L'anziano era uscito di casa ieri per prendere un po' d'aria ma ha fatto perdere le sue tracce. I familiari ne hanno denunciato la scomparsa e dopo una notte di ricerche è stato trovato cadavere nei campi tra San Benedetto del Tronto ed Acquaviva Picena. (Di giovedì 27 giugno 2019) Un uomo di 82 anni diè ladell'ondata didegli ultimi giorni. L'era uscito di casa ieri per prendere un po' d'aria ma ha fatto perdere le sue tracce. I familiari ne hanno denunciato la scomparsa e dopo una notte di ricerche è stato trovato cadavere neitra San Benedetto del Tronto ed Acquaviva Picena.

L'ondata di caldo record, che sta mettendo in ginocchio tutta l'Italia dove si sono raggiunte punte di 40 gradi centigradi, con aria rovente e irrespirabile, ha fatto la sua prima vittima. Si tratta di un anziano di 82 anni di Ascoli, trovato morto nelle campagne di Acquaviva Picena. L'uomo si era allontanato nella giornata di ieri da casa e subito i familiari ne avevano denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine. Era uscito per prendere un po' d'aria a causa del gran caldo ma aveva fatto perdere le sue tracce. Le ricerche di carabinieri e vigili del fuoco sono continuate per tutta la notte fino al tragico ritrovamento del cadavere, avvenuto questa mattina tra San Benedetto del Tronto ed Acquaviva Picena in localita' Valle del Forno. A stroncarlo molto probabilmente un malore dovuto alle temperature infernali delle scorse ore.