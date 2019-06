(Di giovedì 27 giugno 2019) Ha lavorato al bar e alla mensa dal 1975 al 1992: da tempo combatteva contro un mesotelioma. "Quando finirà lo sterminio?" si chiedono i colleghi. A Fanpage.itaveva detto: "Ogni mattina mi dico: adesso ci sono, stasera non lo so. Ecco il regalo che mi ha fatto la ferrovia. È uno schifo, si sono comportati come dei cani”.