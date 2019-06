All’avanguardia l’assistenza Optima Italia con Google Assistant e Ellen | prossimo

optimaitalia

(Di giovedì 27 giugno 2019) Un passo avanti rispetto alla concorrenza per l'assistenza, non c'è dubbio. La multi-utility che fornisce servizi di energia, telefonia, connessione fissa e mobile è la prima inad integrarsi con. Il sodalizio è possibile grazie all'implementazione dell'assistente virtuale dotato di intelligenza artificiale, pronto a rispondere alle richieste dei clienti. Da tempoè impegnata in un suo progetto di Digital Transformation, con lo scopo di posizionare i propri clienti al centro di un'esperienza unica e funzionale. Un nuovo canale di assistenza garantito grazie all'implementazione die dunque della segretaria virtualesi affiancherà a formule più tradizionali di contatto con il cliente, come il numero verde e le mail. Da sempremira a rendere la vita semplificata ai propri clienti e ...

OptiMagazine : All'avanguardia l'assistenza #OptimaItalia con #GoogleAssistant e #Ellen: prossimo obiettivo #Alexa… -