Aereo fuori pista in Siberia | si schianta e prende fuoco | a bordo 48 persone | morti due

Paura in Birmania - Aereo di linea fuoripista : diversi feriti : Un aereo di linea della Biman Bangladesh Airlines con a bordo 33 persone e’ finito fuori pista durante l’atterraggio a Yangon, in Birmania. Diciassette persone sono state trasferite in ospedale, riferiscono i media locali spiegando che l’aereo proveniva da Dacca. Sul volo, si legge sul sito del Dhaka Tribune, c’erano 29 passeggeri, tra cui un bambino, insieme a due piloti e due membri dell’equipaggio di cabina. I ...

Aereo di linea finisce fuori pista durante atterraggio in Birmania - numerosi feriti : L'incidente ha coinvolto un Aereo della compagna Biman Bangladesh Airlines, partito dall'aeroporto di Dacca, in Bangladesh, e diretto allo scalo di Yangon, in Myanmar. L'Aereo, per motivi tutti da accertare, dopo aver toccato terra avrebbe sbandato sul lato sinistro della pista di atterraggio finendo la sua corsa sull'erba.Continua a leggere

L'esempio della Juve : mima l'Aereo di Superga - fuori dallo Stadium per 5 anni : È una questione di civiltà, è una questione di cultura, è una questione di sport. I ntanto la Juve dà L'esempio: fuori le bestie dagli stadi. Così si fa.

Aereo in fiamme a Mosca - la hostess : «Ho salvato i passeggeri afferrandoli per il colletto e spingendoli fuori» : «Tutti gridavano che stavamo andando a fuoco, ma in quel momento le fiamme non erano ancora entrate all'interno della cabina. Con un calcio ho aperto la porta e per non rallentare...

Così ho spinto le persone fuori! Incendio sull’Aereo a Mosca - il racconto della hostess eroina : La testimonianza di Tatyana Kasatkina, 34enne hostess a bordo del Superjet-100 Sukhoi che ha preso fuoco uccidendo 41 persone, tra cui due bambini, all'aeroporto Sheremetyevo a Mosca: "Tutti gridavano che stavamo andando a fuoco, ma non si vedevano fiamme in quel momento. Ho tirato un calcio alla porta e spinto fuori i passeggeri", ha detto la donna ai media locali. "Ho spinto fuori le persone, alcuni li ho letteralmente ...

Terrore durante l'atterraggio in Florida : Aereo fuori pista finisce in un fiume : 21 feriti : Un Boeing 737 finisce fuori pista a Jacksonville e atterra nel fiume limitrofo, il St. Johns. Il velivolo proveniva dalla base di Guantanamo, a Cuba , e aveva a bordo 136 persone fra passeggeri ed ...