Piccolo asteroide esploso sul cielo di Porto Rico

(Di mercoledì 26 giugno 2019)suldi– Il 22 giugno la Terra ha avuto un incontro ravvicinato con unche, entrato nell'atmosfera terrestre, èdividendosi, apparentemente, in tre frammenti sopra ildi. Le onde d'urto dell'esplosione sono state registrate dal Comprehensive Nuclear Test Ban treaty Organization, nelle Bermuda, che ha valutato l'energia sprigionata tra i 3 e i 5 chilotoni pari cioè a 3000 – 5000 tonnellate di tritolo. L'esplosione è stata fotografata dalle camere del satellite meteorologico GOES-16 dell'agenzia americana per l'atmosfera e gli oceani (NOAA). Secondo Peter Brown, esperto di meteore della University of Western Ontario, si tratterebbe di un oggetto di pochi metri i cui frammenti più grandi, come quelli polverizzati, sono caduti nell'oceano e, quindi, difficilmente recuperabili.

