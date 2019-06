Palazzo Chigi frena l' autonomia | muro M5S | scontro sulle Camere

Autonomia - fumata nera a Palazzo Chigi. Lega : «Nemmeno un centesimo in meno al Sud» : Autonomia, nulla di fatto dopo il vertice di tre ore a Palazzo Chigi: il testo non approderà domani in Cdm. Il premier Giuseppe Conte e i due vice, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, si...

Autostrade - M5S porta al tavolo di Palazzo Chigi la revoca delle concessioni : Il M5S porterà al vertice su Autostrade -in programma stasera dopo la riunione sulle Autonomie- la revoca delle concessioni. A Palazzo Chigi saranno presenti, oltre al premier Giuseppe Conte e ai due vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli che porterà la richiesta di revoca del M5S....

Luigi Di Maio e M5s chiedono la revoca delle concessioni autostradali : caos a Palazzo Chigi : Altro vertice tesissimo a Palazzo Chigi, con l'ultima follia del M5s che - stando a quanto riferiscono le agenzie di stampa - vuole chiedere la revoca delle concessioni ad Autostrade. "Lo abbiamo sempre detto: chi ha sbagliato deve pagare. E, ve lo assicuro, pagherà! Il mio abbraccio alle famiglie d

Autonomia - questa sera vertice a Palazzo Chigi con il premier Conte - Di Maio e Salvini : ?Autonomia, questa sera il premier Conte guiderà un vertice con Di Maio e Salvini. È in programma a Palazzo Chigi, infatti, un vertice di governo sull'Autonomia,...

Giulia Bongiorno vola direttamente a Palazzo Chigi. Indiscreto : prende il posto di Giancarlo Giorgetti : Hanno parlato di rimpasto durante il vertice a Palazzo Chigi Matteo Salvini, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte. Il nodo è la nomina di Giancarlo Giorgetti a commissario Ue. Se alla fine dovesse andare a Bruxelles, il suo posto di sottosegretario alla presidenza di Palazzo Chigi potrebbe andare a Giulia

Carabinieri e Palazzo Chigi ammesse come parti civili nel processo Cucchi : Il gup di Roma ha ammesso come parti civili l’Arma dei Carabinieri, la presidenza del Consiglio dei ministri e i ministeri della Difesa e dell’Interno nel procedimento che vede imputati otto militari dell’Arma accusati di avere messo depistaggi nella vicenda di Stefano Cucchi.Parte civile saranno anche i familiari del geometra morto nel 2009 dopo essere stato arrestato a Roma, i tre agenti della polizia penitenziaria (imputati ...

Depistaggio per morte Cucchi - Arma dei carabinieri e Palazzo Chigi parti civili : Il giudice preliminare di Roma ha ammesso come parti civili l’Arma dei carabinieri, la presidenza del Consiglio dei ministri e i ministeri della Difesa e dell’Interno nel procedimento che vede imputati otto militari dell’Arma accusati di avere messo in atto falsi e depistaggi nella vicenda di Stefano Cucchi. Il gup, Antonella Minunni, ha dato l’ok alla costituzione anche per i familiari di Cucchi, per il carabiniere Riccardo Casamassima, il ...

Di Maio riunisce i ministri a Palazzo Chigi : “Nostre priorità sono conflitto interessi - salario minimo e taglio tasse” : È in corso a Palazzo Chigi una riunione del vicepremier e capo politico M5s Luigi Di Maio con i ministri 5 stelle. A Palazzo Chigi sono arrivati, tra gli altri i ministri Alfonso Bonafede, Danilo Toninelli e Giulia Grillo. Al centro dell’incontro ci sono le priorità dell’esecutivo secondo i grillini: innanzitutto il conflitto di interessi, poi le misure sul salario minino e il taglio della pressione fiscale. ...

Matteo Salvini - Cathy La Torre indossava t-shirt choc sulla polizia - ma lavora presso Palazzo Chigi : Cathy La Torre si faceva fotografare al Gay Pride di Roma con una maglietta parecchio provocatoria: sul petto la scritta, "Frociaria di Stato". Dietro, un invito a Salvini: "Mettiti questa Matteo". Peccato però, che la ribelle, avvocato e attivista per i diritti Lgbtq, si sia dimenticata di un altro

Palazzo Chigi - fumata nera sulla Flat Tax. Salvini riunisce i ministri della Lega : fumata nera al vertice di Palazzo Chigi sulla strategia per evitare la procedura d'infrazione dell'Ue. sulla Flat tax e il cuneo fiscale servirà un tavolo per mediare tra Lega e M5s....

Matteo Salvini - retroscena da Palazzo Chigi : il diktat a Giuseppe Conte per ribaltare il tavolo europeo : "La Commissione Ue uscente non può prendere decisioni né imporre sanzioni". Matteo Salvini, nella sua diretta Facebook mercoledì mattina, chiarisce come sulla procedura d'infrazione minacciata da Bruxelles contro l'Italia, il governo debba andare avanti senza paura. "Nessuna nuova tassa, ma un dialo