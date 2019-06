Il Genoa prova il colpo Gerson | fumata nera per la cessione di Lapadula

Blastingnews

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Per alzare la qualità tecnica del centrocampo, ilha pensato al classe 1997Santos da Silva, di proprietà della Roma. Un giocatore con caratteristiche offensive, dotato di un buon dribbling ed una progressione notevole. Reduce dall'esperienza alla Fiorentina, dove ha collezionato trentasei presenze senza mai eccellere, il brasiliano è pronto a rimettersi in gioco, dato che probabilmente non resterà nella Capitale. Ilsi fa avanti ma ci sarebbe anche il Bologna Ilè un'opzione concreta, il presidente Preziosi e i suoi collaboratori avrebbero chiesto informazioni per prelevarlo in prestito, con l'irruzione di queste ultime ore da parte del Bologna, che lo vorrebbe a titolo definitivo su indicazione del ds Sabatini. Un'operazione difficile per il Grifone, in un reparto dove urgono interventi di spessore per alzare la qualità dell'organico di Aurelio Andreazzoli. ...

