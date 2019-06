Devil May Cry arriva su Nintendo Switch e si mostra nel trailer di lancio

eurogamer

(Di mercoledì 26 giugno 2019) I giocatoripossono finalmente tuffarsi nelle avventure di Dante nel primoMay Cry che, da ieri 25 giugno, è finalmente disponibile per la console ibrida.Il gioco è stato annunciato in versioneda Capcom lo scorso mese. Per chi non lo sapesse,May Cry è stato lanciato nel 2001 per PlayStation 2 ottenendo il successo di pubblico e critica. Fu l'avventura d'esordio per Dante e Trish mentre introduceva anche personaggi come Mundus e Nelo Angelo.L'apprezzato titolo, in seguito, è diventato parte dellaMay Cry HD Collection su PS3 e Xbox 360 nel 2012, fino adre su PC, Xbox One e PS4 nel 2018.Leggi altro...

