Vertice di Governo | sul tavolo la revoca della concessione Aspi

Governo - doppio Vertice serale : prima il dossier Autonomie - poi l’ipotesi di revoca delle concessioni ad Autostrade : prima il dossier Autonomia, poi l’ipotesi di revoca delle concessioni ad Autostrade dopo il crollo del Ponte Morandi. Primo appuntamento convocato alle 19, il secondo a seguire: è questo il timing dei due vertici di Governo che hanno come ordine del giorno tematiche assai care rispettivamente alla Lega e al Movimento 5 Stelle. Ma mentre il summit sulla questione Autonomie è solo un approccio in vista dell’arrivo del provvedimento in ...

Domani Vertice dei capi di Stato e di governo - possibile decisione su nuove nomine europee : Il vertice dei capi di Stato e di governo dell'Ue che si apre Domani a Bruxelles, e a cui per l'Italia partecipa il premier Giuseppe Conte, potrebbe essere risolutivo per sciogliere il nodo delle nuove nomine alla guida delle istituzioni europee. Lo pensa il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, che nella sua lettera di convocazione del vertice ai leader afferma: "Rimango cautamente ottimista, poiché quelli con cui ho parlato hanno ...

Conti pubblici - Conte alla Camera dopo il Vertice di governo : “In Ue Crescita non può più essere antitetica alla stabilità” : dopo quasi un’ora è finito il vertice economico a palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell’Economia Giovanni Tria. alla riunione non hanno preso parte i tecnici del ministero Economia e finanza. Scopo dell’incontro era definire una linea nella trattativa sulla procedura d’infrazione dell’Unione europea per eccesso di debito pubblico. dopo ...

Governo - Vertice a P.Chigi con Conte : 8.43 E'iniziato a Palazzo Chigi il vertice di Governo per definire la linea nella trattativa sulla procedura d'infrazione Ue. Al tavolo con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ci sono i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Al termine della riunione, che serve anche a condividere la lettera che Conte invierà alla Ue, il premier riferirà in Aula alla Camera sul Consiglio europeo.

Luigi Di Maio al Vertice segreto : "Tenetevi pronti al voto" - imminente la crisi di governo? : Luigi Di Maio è scampato al rimpasto, ma (forse) non alle elezioni anticipate. È questo il possibile scenario che, secondo Il Giornale, dovrà affrontare il Movimento 5 Stelle, che si è riunito ieri, 17 giugno: "Un incontro per fare squadra e tracciare le priorità della nostra azione di governo", fan

Governo ultime notizie : riforma della giustizia - Vertice in vista : Governo ultime notizie: riforma della giustizia, vertice in vista Il caos nel quale è caduto il consiglio superiore della magistratura ha messo in allerta l’esecutivo gialloverde. È previsto un vertice urgente per varare una riforma del Csm, l’organo che dovrebbe – almeno sul piano teorico – garantire l’indipendenza del potere giudiziario. Tuttavia, le recenti vicende che hanno coinvolto anche l’ex ...

Matteo Salvini - il retroscena dal Vertice di governo : se ne va a metà riunione. "Appena ha sentito Tria..." : È finito male, il vertice di governo di mercoledì. Per l'esattezza, è finito quando Matteo Salvini si è alzato e ha lasciato a metà il faccia a faccia con il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il collega vicepremier Luigi Di Maio. Decisivo il no secco di Tria a una "fl

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. Vertice di Governo - nulla di fatto - 13 giugno 2019 - : Ultime notizie. Ultim'ora oggi. Vertice di Governo, nulla di fatto tra il Ministro dell'Economia Tria, Conte, Salvini e Di Maio, 13 giugno 2019,

Fumata nera al Vertice di governo - tensione su flat tax. Salvini convoca i ministri leghisti : Non si può fare la flat tax in deficit: dove pensa la Lega di trovare le risorse? È la domanda che agita il governo. Giovanni Tria, secondo alcune fonti, ne avrebbe chiesto conto a...

Vertice di governo interlocutorio - restano i nodi. Salvini : «Abbiamo avviato un percorso» : Il conforno nel governo è appena iniziato e il Vertice a Palazzo Chigi sui temi economici è stato tutt'altro che risolutivo. A partire dai dubbi del ministro Tria sulle coperture...

Vertice di governo interlocutorio - restano i nodi. Salvini : «Abbiamo avviato un percorso» : Il conforno nel governo è appena iniziato e il Vertice a Palazzo Chigi sui temi economici è stato tutt'altro che risolutivo. A partire dai dubbi del ministro Tria sulle coperture...

Governo - al via Vertice a Palazzo Chigi : 9.20 E'cominciato il vertice con il premier Giuseppe Conte e i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio a Palazzo Chigi All'incontro partecipa anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Al centro la strateglia per evitare la procedura d'infrazione da parte della Ue sul debito pubblico.

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Giugno : Sfuriata di Conte a Salvini Governo – Governo – Nel primo Vertice post-Europee - il premier strapazza il capo leghista : “Non sono il nuovo Monti, ma la situazione è delicata” Conte contro Salvini nel vertice di lunedì a Chigi: “Non accostatemi all’ex premier o vi sbugiardo: parole come austerità non sono le mie”. Ieri il Consiglio dei ministri di Luca De Carolis Fritture alla Berlinguer di Marco Travaglio Nicola Zingaretti, che ci ostiniamo malgrado tutto a considerare una brava persona, ricorda sul suo blog Enrico Berlinguer a 35 anni dalla morte. E ne ...

Governo : Vertice - Dl sicurezza bis oggi in Cdm e avanti salario minimo : Via libera all'approdo del decreto sicurezza bis nel primo Consiglio dei Ministri utile, in programma l'11 giugno. E' una delle decisioni del vertice