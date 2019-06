Un nuovo flag di Google Chrome permette di ordinare i segnalibri su Android

Xiaomi Mi 9T - il nuovo flaghship della casa cinese è disponibile in Italia : Concluso da poco l’evento tenutosi a Milano, Xiaomi ha lanciato ufficialmente in Italia il suo nuovo flaghship , lo Xiaomi Mi 9T. Vi riportiamo di seguito le principali caratteristiche hardware e non solo, del nuovo top di gamma dell’azienda cinese . Il nuovo Mi 9T, dotato di piattaforma mobile Qualcomm® SnapdragonTM 730, un display full screen da 6,39 pollici, una pop up selfie camera da 20MP e una tripla fotocamera posteriore con AI ...

Redmi K20 e K20 Pro : ecco il nuovo “flagship killer” dal prezzo più basso : Pochi giorni fa è stato confermato che l’azienda cinese Redmi , società controllata dal colosso Xiaomi diventato ormai un brand indipendente, avrebbe svelato in questi giorni il suo nuovo smartphone di punta. Scegliendo questa volta di puntare su quello che sarebbe diventato il suo primo dispositivo di fascia alta, in grado di competere con i principali marchi del settore con un prodotto dalle caratteristiche notevoli e dal prezzo ...

Il nuovo flagship Redmi potrebbe essere lanciato il 13 maggio in Cina e ZTE Axon 10 Pro 5G entro la prima metà del 2019 in Europa : Sembra che lo smartphone di punta di Redmi con SoC Qualcomm Snapdragon 855 sia finalmente pronto per il debutto. Secondo il resoconto pubblicato su Weibo da Tang Mu, General Manager di Xiaomi Smart Hardware Division, la società potrebbe lanciare il flagship Redmi con un evento di lancio il 13 maggio in Cina. Nuovi dettagli confermati da ZTE indicano che Axon 10 Pro 5G sarà disponibile in Europa nella prima metà del 2019, probabilmente in ...