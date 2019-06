Treviso | incidente di Povegliano | obbligo di dimora per Barzan per omicidio stradale

"Caduti gli indizi di colpevolezza". Il giudice scarcera il 21enne coinvolto nell'incidente di Treviso : Accusato di una serie di reati tra cui omicidio, tentato omicidio e violenza sessuale, Christian Balzan, il 22enne del trevigiano, è stato rimesso in libertà. Il giovane era stato coinvolto mentre era alla guida della propria auto in un incidente stradale che ha causato la morte, a Povegliano, della 62 Giuseppina Lo Brutto. Le ipotesi di reato erano scaturite dalle dichiarazioni della ex fidanzata del giovane, in auto con lui la ...

Treviso - causa incidente e uccide 62enne. La fidanzata in auto con lui : “Ha sbandato apposta perché volevo lasciarlo” : Ha provocato volontariamente un incidente frontale contro un’auto nella corsia opposta, provocando la morte di Giuseppina Lo Brutto, di 62 anni. Tutto per uccidere se stesso e la sua fidanzata, che lo voleva lasciare ed era seduta in macchina a fianco a lui. Per questo Christian Barzan, di 22 anni, è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario e tentato omicidio. I fatti sono accaduti a Povegliano, in provincia di Treviso, ...

