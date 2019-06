Maxi sequestro di pesce in un noto ristorante ‘vip’ del Sud Italia | carne scaduta venduta

Maxi sequestro di pesce scaduto in un noto ristorante ‘vip’ del Sud Italia : era venduto come filetto pregiato : Chef e vicedirettore del rinomato ristorante Grotta Palazzese di Polignano a Mare “si scusano” dopo il sequestro, da parte della Guardia costiera, di 68 kg di pesce, crostacei, carne e pasta congelata privi di tracciabilità e di circa 8 kg di controfiletto ‘wagyu’ (bovino giapponese) il cui termine per la somministrazione era scaduto in maggio. Felice e Riccardo Sgarra, dunque, si assumono la “responsabilità” ...

Maxi sequestro di gelato da parte dei NAS : il preparato era scaduto da oltre due anni e stava per essere venduto : Le temperature ormai calde favoriscono la consumazione di alimenti freschi e gustosi e tra questi il gelato è sicuramente tra i più apprezzati. Ed è proprio in questo periodo di maggior richiesta che possono celarsi frodi ai danni dei consumatori. Com’è accaduto in una gelateria ispezionata dal NAS di Udine. I Militari, infatti, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 100 kg di preparato per gelato di vari gusti con il TMC (termine minino di ...

Maxi sequestro dei NAS : migliaia di uova con scadenza contraffatta destinate alla vendita : Sempre alta l’attenzione dei Carabinieri dei Nuclei Antisofisticazione e Sanità sulla sicurezza alimentare, soprattutto attraverso il contrasto alle contraffazioni. Il NAS di Bologna, a conclusione di un’attività ispettiva in un centro di imballaggio uova della Provincia di Ravenna, ha denunciato all’Autorità Giudiziaria il legale responsabile dell’azienda per il reato di frode in commercio: la data di scadenza di 138mila uova era stata ...

Maxi sequestro di uova destinate all’industria alimentare italiana : contenevano larve di mosca e muffa : Il N.A.S. di Bologna nel corso dei controlli effettuati presso uno stabilimento nella provincia di Ravenna, ha sequestrato 64 quintali di uova, destinate all’industria alimentare, poiché invase da larve di mosca e muffa. Nel corso dell’accertamento i militari, oltre ad aver denunciato in stato di libertà il responsabile dello stabilimento, lo hanno anche sanzionato di 3000 euro per omesse procedure di autocontrollo basate sui ...

Maxi sequestro scarpe con false griffe : 13.24 Maxi-sequestro di prodotti contraffatti nel porto di Brindisi: le Fiamme Gialle hanno sequestrato oltre 27.000 scarpe sportive di un marchio famoso e di una altra nota griffe per un valore commerciale di un milione e 300 mila euro. I militari di Brindisi le hanno scoperte su due tir sbarcati da una motonave proveniente dalla Grecia. Tutti i prodotti erano destinati al commercio come merce originale. Il destinatario un grossista ...

Nuovo gruppo di Camorra nel Napoletano - 11 arresti e un Maxisequestro : Nuovo clan nel Napoletano, arresti e sequestro beni per 10 milioni di euro. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata e i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Salerno hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare emesse nell'ambito del medesimo procedimento dal gip di nei confronti di 11 indagati (nove dei quali in carcere, e due ai domiciliari) ritenuti promotori o affiliati o agevolatori di una Nuovo ...

Maxi sequestro di droga al largo del Salento : Maria Girardi Dall'inizio dell'anno in Puglia sono state sequestrate circa 3 tonnelate di sostanze stupefacenti Quattrocento chilogrammi di marijuana e hashish recuperati dai militari della Guardia di Finanza, coordinati dal colonnello Domenico Di Biase. Questo l'esito del Maxi sequestro di droga avvenuto al largo di San Cataldo (Lecce). Ad insospettire gli uomini delle fiamme gialle un gommone lungo sei metri proveniente dai Balcani ...

Tatuaggi e cosmetici non a norma - Maxi sequestro dei Nas : ritirati dal mercato 15mila prodotti per oltre 150mila euro : Decine di migliaia di confezioni cosmetici e pigmenti per Tatuaggi non a norma sono stati sequestrati dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in due operazioni in Puglia ed Emilia Romagna. Il Nas di Bari, nel corso dei controlli presso un’azienda pugliese, ha rinvenuto 40mila confezioni di cosmetici privi di registrazione sul portale europeo necessaria per la loro commercializzazione. I prodotti, che hanno un valore di circa 150 mila ...

Maxisequestro case lusso a Genova : Genova, 8 MAG - I militari del I Gruppo del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Genova, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura genovese, hanno sequestrato 4 case di lusso a ...