Gazzetta | Hamsik e Benitez si ritrovano al Dalian

(Di martedì 25 giugno 2019) Da ieri è ufficiale l’addio di Rafaal Newcastle. Il tecnico spagnolo ha salutato la sua squadra e, secondo prime indiscrezioni, potrebbe prendere la guida delYifang Fotball Club, la formazione cinese in cui milita Marek Hamisk. Secondo ladello Sport, sarebbe una bella botta per l’ex capitano del Napoli che non ha mai avtuo un feeling con Rafa, anche se fu proprio il tecnico a dargli la fascia di capitano. Il 4-2-3-2 messo in campo nel Napoli diha sempre sacrificato Marek in una posizione che non gli è congeniale, ma i due dovranno fare un armistizio nel caso in cui si dovessero ritrovare. Per adesso ilha promesso al tecnico spagnolo di ricoprirlo d’oro, proprio come ha fatto a febbraio con Marek L'articolosialilNapolista.

