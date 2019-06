Calciomercato Serie B e Serie C | attivissimo l’Empoli | tre contropartite dal Sassuolo per

Calciomercato Serie B - Pescara scatenato : le manovre in casa Ascoli - Perugia e Spezia : Calciomercato Serie B – Grandi manovre in Serie B. Il Calciomercato sta per aprirsi ufficialmente, ma le squadre sono già al lavoro. Particolarmente attivo il Pescara. Gli abruzzesi hanno messo gli occhi su Riccardo Improta per rinforzare il reparto offensivo. L’esterno campano, ultima stagione al Benevento, sarebbe interprete ideale per il 4-3-3 di Luciano Zauri. I biancoazzurri seguono con interesse anche i profili di Galano, ...

De Rossi giocherà in Serie A/ Dove? Calciomercato : Fiorentina - Inter o Milan : Daniele De Rossi giocherà in Serie A, Dove? Su di lui ci sono Inter, Milan, Fiorentina e Sampdoria. Il tifosi della Roma intanto è in rivolta.

Calciomercato Serie A Tim - le ultime trattative di mercato : La Notizia Sportiva vi porta live nel Calciomercato della Serie A tim, ecco per voi le ultime trattative di mercato e le ultime novità sulle panchine.Inter“Su Sensi Inter avanti, pronti a chiudere” Non abbiamo ancora definito, ma ci incontreremo nella prossima settimana: l’Inter è avanti rispetto alle altre squadre, è il club che si è dimostrato più concreto nel volere il giocatore”. Così l’ad del Sassuolo, ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le trattative : tutti su Ceravolo - le prime mosse di Pordenone e Juve Stabia : Non solo le trattative in Serie A, anche Serie B e Serie C si scatenano, ecco il punto sulle trattative da parte de ‘La Gazzetta dello Sport’. I nomi per la Cremonese sono quelli di Vitale della Spal e Dezi del Parma per l’attacco idea Federico Bonazzoli. Ceravolo potrebbe essere il sostituto di Caputo all’Empoli, piace Mancuso del Pescara e va considerata anche la pista Antenucci. Il Pordenone tratta Poli del Carpi ...

Calciomercato Serie A - le ultime trattative : Genoa scatenato - pazze idee di Torino e Lecce : Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato di Serie A, nella giornata di oggi importanti trattative. Nel dettaglio negli ultimi minuti è arrivata la firma di Bani al Bologna, la trattativa era stata già impostata, adesso è arrivato il nero su bianco. Amir Rrahmani può considerarsi un calciatore dell’Hellas Verona, il difensore sarà in Italia già nelle prossime ore. Il Genoa ha superato la Sampdoria nella corsa al ...

Calciomercato Serie B e Serie C - tutte le trattative : Diamanti lascia Livorno - Monza scatenato! : Il Calciomercato è caldo non solo in Serie A ma anche in Serie B e Serie C sono state tante le trattative andate in scena nelle ultime ore, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. Si separano le strade tra il Livorno ed il calciatore Diamanti, il club in entrata valuta Tounkara. Scatenato il Benevento che ha lanciato l’assalto a Brugman del Pescara, la valutazione è di 3 milioni di euro. Il nuovo portiere dello Spezia ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Pazza idea Atalanta - tutti i nomi della Spal - il PSG guarda in Serie A : Pazza idea Atalanta – La Gazzetta dello Sport parla di un interesse per Guarin, ex centrocampista dell’Inter. Il colombiano si è proposto alla Dea e la società sta valutando. Allo Shangai Shenhua da 2016, Guarin guadagna tanto, ma l’ingaggio non sarebbe un problema, vista la voglia di tornare in Italia, a due passi dalla sua amata Milano. (L’ARTICOLO COMPLETO) tutti I nomi della Spal – Si preannuncia un’estate calda per i ...

Calciomercato - le notizie del giorno – Pazza idea Atalanta - tutti i nomi della Spal - il PSG guarda in Serie A : Pazza idea Atalanta – La Gazzetta dello Sport parla di un interesse per Guarin, ex centrocampista dell’Inter. Il colombiano si è proposto alla Dea e la società sta valutando. Allo Shangai Shenhua da 2016, Guarin guadagna tanto, ma l’ingaggio non sarebbe un problema, vista la voglia di tornare in Italia, a due passi dalla sua amata Milano. (L’ARTICOLO COMPLETO) tutti I nomi della Spal – Si preannuncia un’estate calda per i ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative – Il Sassuolo ci prova per Simeone - gli obiettivi delle neopromosse : Calciomercato Serie A – Non solo le big e i soliti nomi importanti, con il Napoli tra Koulibaly e James Rodriguez, l’Inter su Lukaku e la Juve su Pogba, ma anche le medio piccole del nostro campionato si muovono in vista della prossima stagione. Il colpaccio importante, in attacco, lo vuole fare il Sassuolo: secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport odierna, i neroverdi sarebbero sulle tracce del ‘cholito’ ...

Calciomercato Serie C - il Monza di Berlusconi smentisce i nomi di Montolivo e Sorrentino : Sarà una delle grandi protagoniste sul mercato di Serie C. Il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, vuole aprire un progetto per tornare in B e puntare, per la prima volta nella sua storia alla promozione in Serie A. Compito non facile per chi deve costruire la squadra come il direttore sportivo Filippo Antonelli Agomeri che ha parlato degli obiettivi del club brianzolo: 'Cerchiamo giocatori di categoria o nomi importanti disposti a ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Duello Reggina-Bari e valzer portieri in Serie C - Di Francesco vuole Berardi alla Samp - i nuovi nomi per il Milan : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. Calciomercato Serie C – Il Calciomercato entra nel vivo, non solo le trattative in Serie A e Serie B, movimenti anche nel campionato di Serie C. Ecco il punto sulle trattative nell’edizione ...

Calciomercato Serie C - grande duello Reggina-Bari : mossa dell’Avellino e valzer di portieri : Calciomercato Serie C – Il Calciomercato entra nel vivo, non solo le trattative in Serie A e Serie B, movimenti anche nel campionato di Serie C. Ecco il punto sulle trattative nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. Scatenato il Monza che punta Mbakogu ed è ai dettagli per il difensore Sampirisi mentre la Vis Pesare insegue il difensore Lelj del Ravenna, forte concorrenza anche del Carpi. Il Venezia ...

Calciomercato Serie B - le trattative : il Palermo prepara il colpo - mosse di Empoli e Pescara : Calciomercato Serie B – Non solo il Calciomercato di Serie A, anche quello di Serie B entra nel vivo e nelle ultime ore sono andate in scena trattative importanti, ecco il punto nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. Il Palermo punta Kragl, il centrocampista è stato un grande protagonista e dopo la retrocessione del Foggia nel campionato di Serie C si prepara a salutare. L’Empoli segue il ...

Lecce - il presidente Sticchi Damiani a 360° : dallo stadio al Calciomercato fino alla nuova Serie A : Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, si racconta in un’intervista a “La Gazzetta dello Sport“: dallo stadio al calciomercato fino alla nuova Serie A. Un doppio salto che fa ancora emozionare i tifosi salentini: “I risultati di questi anni hanno fatto rifiorire l’amore per i colori giallorossi. La gente è felice del viaggio che stiamo facendo, ci sostiene. Noi, di contro, siamo sempre stati onesti e ...