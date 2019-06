Secondo il presidente di Warner bros i servizi in abbonamento non uccideranno la

Secondo l'ex presidente e CEO di PlayStation Entertainment America Sony è in una "buona posizione" per la next-gen : Jack Tretton, ex-presidente e CEO di PlayStation Entertainment America, crede che Sony sia in una "buona posizione" per la prossima generazione di console, anche se crede che la società dovrà affrontare "esponenzialmente" più concorrenza rispetto a quanto accaduto con l'attuale generazione.Parlando con GamesBeat, Tretton ha dichiarato: "penso che siano molto ben posizionati. Il leader della generazione precedente è sempre in una buona posizione ...