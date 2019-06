Romolo + Giuly | Cambio di Stagione | arriva la webserie prequel della seconda stagione

dituttounpop

(Di lunedì 24 giugno 2019)di, da oggi su Mondofox disponibile la.Da oggi e fino al 12 agosto in esclusiva su Mondofox.it e su Sky On Demand,di, ildi: la guerra mondiale italiana, che andrà poi in onda a settembre su FOX (Sky, 112).Composto da 10 episodi da 3 minuti ilideato per il web, che dal 13 agosto sarà visibile anche su Fox (Sky, 112), si apre in un luogo metafisico chiamato “Limbo dei personaggi”, dove i protagonisti delle serie tv vengono relegati in attesa di capire se ci sarà una prossimae se ne faranno parte.La tramaLariprende a pieno lo stile grottesco e fuori dalle righeserie, giocando ancora una volta con il limite che divide la realtà dei personaggi dalla realtàmessa in scena.Vede come protagonisti ...

