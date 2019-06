Renault-Nissan | lo scontro è sottotraccia Continuano i contatti tra la Losanga e Fca

Pace Nissan-Renault - ridotta l’influenza francese : Nissan ha ufficializzato ieri il compromesso sulla riforma della sua governance raggiunto con il socio Renault, il che evita uno scontro tra le due Case e lascia aperta a...

Gruppo Renault e Nissan - accordo con Waymo per studiare servizi di mobilità autonoma : L'accordo esclusivo riguarderà in un primo momento, i servizi di mobilità autonoma per le persone e le merci, in Francia e...

Alleanza Renault-Nissan - C'è l'accordo sulle nomine : dentro Senard e Bolloré : Adesso c'è la nota ufficiale: la Nissan ha concesso alla Renault due posti nella nuova struttura che risulterà dalla riforma della governance. Secondo quanto reso noto dalla Casa giapponese, il presidente della Renault Jean-Dominique Senard avrà una doppia nomina: la prima nel board dei direttori, con il ruolo di vice-presidente, la seconda nel comitato nomine, una delle tre assemblee che costituiranno la nuova struttura.dentro anche Bolloré e ...

Motori – Renault e Nissan siglano accordo con Waymo - leader mondiale di mobilità autonoma : Gruppo Renault e Nissan Motor Co. sigillano accordo con Waymo, per sviluppare assieme servizi di mobilità autonoma per trasporto persone e consegna merci Il Gruppo Renault, Nissan Motor Co. e Waymo, leader nei rispettivi settori di attività, hanno concluso un accordo esclusivo che prevede una prima fase esplorativa, che riguarda tutti gli aspetti relativi ai servizi di mobilità autonoma per il trasporto delle persone e la consegna delle ...

Motori – FCA-Renault-Nissan : il triangolo no! Aspra la lotta fratricida dell’asse franco-nipponico : Si smuovono le trattative per ristabilizzare i rapporti tra Renault e Nissan, ma sarà difficile ricucire lo strappo con l’azienda italo-americana Si torna a parlare dell’accordo tra FCA e Gruppo Renault: a quanto pare, arenate le trattative e ritirata la proposta da parte di FCA , il Gruppo Renault ha iniziato a lavorare sui rapporti interni dell’azienda tentando di ricucire lo strappo creatosi ad inizio mese. Oggi, a ...

Guida autonoma - accordo Renault-Nissan e Waymo per i servizi di mobilità : Nel bel mezzo del braccio di ferro per la definizione della nuova governance della casa giapponese, tra Renault e Nissan, l’Alleanza franco-nipponica annuncia una nuova partnership con Waymo, la divisione di Google dedicata alla Guida autonoma. Si tratta di un accordo “esclusivo”, come si legge in una nota congiunta tra le parti in causa, tramite cui ci si concentrerà non tanto sui test su strada (già in fase di effettuazione), ...

Accordo Nissan-Renault sul Cda Ora Parigi può ripartire con Torino : In vista dell'assemblea degli azionisti Nissan, in programma il 25 giugno, il nodo del rapporto tra Renault e la casa nipponica (ancora martedì utilizzato dal ministro francese Bruno Le Maire per mettere in stand by la trattativa con Fca) dovrebbe sciogliersi. Segui su affaritaliani.it

Renault-Nissan - Macron e Abe - vertice in vista sul futuro dell'Alleanza : Il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro giapponese Shinzo Abe si incontreranno la prossima settimana per discutere il futuro dell'Alleanza Renault-Nissan. quanto riporta la Reuters, citando un portavoce dell'Eliseo: "I due leader affronteranno sicuramente l'argomento dei rapporti tra Renault e Nissan nell'ambito del vertice", ha dichiarato la fonte.La Francia ribadisce l'impegno per l'Alleanza. ...

Fca-Renault - sul tavolo le condizioni per ripartire : quote di Parigi e Nissan : Nuovi equilibri azionari e un impegno dello Stato francese, che attualmente è socio al 15% di Renault, ad alleggerire progressivamente il peso (e la sua influenza) nel futuro assetto del terzo gruppo mondiale di autovetture. Sembra ruotare intorno a queste due condizioni il canale riaperto tra Fca e Renault...

Nissan deplora marcia indietro Renault su riassetto governance : Ormai sono ufficializzati su comunicazioni stampa gli attriti tra le storiche alleate dell'auto: Renault e Nissan. La casa nipponica ha diramato una nota in cui critica apertamente la decisione del gruppo francese di astenersi al cruciale voto sul riassetto della governance, quello deciso in risposta allo scandalo Ghosn. Una mossa, quella del gruppo francese, che era stata anticipata dal Financial Times, e che giunge pochi giorni dopo la ...

Renault-Nissan - sale la tensione : Francia e Giappone mediano - e Fca sta a guardare : Potrebbe non essere ancora del tutto chiusa la vicenda FCA-Renault: secondo quanto riporta Reuters, ci sarebbe un riavvicinamento fra le due aziende, determinate a portare dentro al progetto anche Nissan, vero ago della bilancia. Infatti, il presidente di Fca, John Elkann, e quello di Renault, Jean-Dominique Senard, avrebbero discusso della possibilità di far ripartire il progetto. Tuttavia, come aveva suggerito il ministro dell’Economia ...

Renault-Nissan - Un laboratorio per la guida autonoma a Tel Aviv : LAlleanza Renault-Nissan ha aperto a Tel Aviv un Innovation Lab dove sperimenterà tecnologie di guida autonoma, cybersecurity e progetti legati ai big data. Sito nel distretto high-tech Atidim Park, il nuovo centro di ricerca collaborerà con alcune start-up locali e sfrutterà una partnership esclusiva con lIsrael Innovation Authority (IIA), ente di supporto del Ministero dellEconomia israeliano.Tre poli nel mondo. Su una superficie di 1.600 ...

Renault-Nissan - alleanza ad alta tensione ma un divorzio è improbabile : I due gruppi cercano di riorganizzare una complessa e ventennale relazione che rischia di destabilizzarsi e diventare disfunzionale. Una «Nissanexit» o una «Renexit» avrebbero conseguenze disastrose con un aumento dei costi enorme per la perdita di sinergie ormai indispensabili...

Le Maire : rafforzare Renault-Nissan : 16.27 L'obiettivo della Francia, nel breve termine,è quello di cercare di rafforzare l'alleanza tra Renault e Nissan: "è la prima priorità". Così il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire - secondo quanto riporta Bloomberg - a margine del G20 di Fukuoka. Le Maire, che ieri aveva aperto ad una riduzione della quota dello Stato in Renault per consolidare l'intesa con Nissan, ha spiegato che ogni vendita di quota di Renault deve avere un ...