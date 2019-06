Ragazzo morto alla Sapienza di Roma | gli organizzatori | No a strumentalizzazione

E' morto Francesco Ginese - il Ragazzo di Foggia ferito alla Sapienza : Il ragazzo è morto domenica mattina al Policlinico Umberto I, dove era stato trasportato in condizioni disperate dopo un...

La Sapienza - morto il Ragazzo che ha scavalcato i cancelli per entrare al rave abusivo : E' morto Francesco Ginese il ragazzo che venerdì sera si è ferito, in maniera grave, mentre tentava di scavalcare il muro di cinta dell'università La Sapienza, in viale...

La Sapienza - morto il Ragazzo che ha scavalcato i cancelli per entrare nel rave abusivo : E' morto Francesco Ginese il ragazzo che venerdì sera si è ferito, in maniera grave, mentre tentava di scavalcare il muro di cinta dell'università La Sapienza, in viale...

Ragazzo di 20 anni trovato morto con un colpo d'arma da fuoco alla tempia : Il corpo del giovane è stato rinvenuto in una zona di campagna tra Torre Lapillo a Porto Cesareo, in Salento

Ragazzo di 15 anni morto dopo un tuffo nel lago per festeggiare la fine della scuola : Un Ragazzo di 15 anni che, poco dopo mezzogiorno, si era tuffato nelle acque del lago a Como per festeggiare la fine della scuola con un gruppo di compagni è morto in ospedale dove era...

Como - un Ragazzo di 15 anni è morto dopo un tuffo nel lago per festeggiare la fine della scuola : Un ragazzo di 15 anni che, poco dopo mezzogiorno, si era tuffato nelle acque del lago a Como per festeggiare la fine della scuola con un gruppo di compagni è morto in ospedale dove era...

Mistero nel lodigiano : Ragazzo trovato morto vicino ai binari del treno : Giallo a Tavazzano, piccolo centro in provincia di Lodi. Ieri, lungo i binari della ferrovia, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un giovane sudamericano di 21 anni. Non si sa ancora se sia stato urtato da un convoglio in corsa, oppure sia stato ucciso ed abbandonato tra i campi. Per buona parte della mattinata, la circolazione sulla linea Milano-Piacenza ha subito pesanti rallentamenti. La scoperta del corpo Ieri, lunedì 3 giugno poco dopo ...

Lodi - Ragazzo di vent'anni trovato morto vicino ai binari : «Non è stato investito» : Tragedia nel Lodigiano dove un ragazzo di vent'anni è stato trovato morto all'altezza di cascina Garibolda - nel comune di Tavazzano con Villavesco - a ridosso dei binari della linea...

Incidente sulla Strada Provinciale 430 Cilentana : morto un Ragazzo di Vallo Scalo : Alba di morte sulla Strada Provinciale 430 Cilentana, all’altezza dello svincolo di Perito. Nello scontro sono rimaste coinvolte una Ford Focus

Ostia. Rissa davanti alla stazione Lido Centro della Roma-Lido : morto un Ragazzo di 19 anni : Tragedia ad Ostia a seguito di una Rissa. Una ragazza è stata oggetto di frasi volgari. La giovane di 15

Empoli - scontro nella notte tra un’auto e uno scooter : morto un Ragazzo di 22 anni : Incidente mortale la notte scorsa a Empoli. Un'auto condotta da un giovane di 27 anni, per cause in corso d'accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrata con uno scooter, condotto da un ventiduenne. Quest’ultimo, Giovanni Cianetti, ha perso la vita. Un amico che viaggiava con lui è ferito. L’incidente è avvenuto intorno alle due della notte tra giovedì e venerdì in via Cellini. Per cause in corso d’accertamento l’auto, una Dacia ...

Si è tolto la vita! Trovato morto Dorian - il Ragazzo scomparso da Ragusa : Tragico finale per la storia di Licaj Dorian, il ragazzo di 31 anni scomparso da Marina di Ragusa alcuni giorni fa. Il corpo del giovane di origini albanesi è stato riTrovato in avanzato stato di decomposizione in un capannone in costruzione nelle campagne di Marina, a circa 1 chilometro dalla sua abitazione, in località Maulli. Accanto al corpo di Licaj è stata ritrovata la sua bicicletta e nelle tasche i suoi effetti personali, con il ...

Ragazzo trovato morto in un cassonetto dei rifiuti : c'è un indagato : Ancora da chiarire le cause della morte di Erik Sanfilippo, 23enne originario di Montopoli Valdarno, in provincia di Pisa

Sicilia - auto precipita da A19 e finisce in acqua : morto un Ragazzo - grave un altro giovane : Tragico incidente stradale all’alba sull'autostrada Palermo-Catania, nei pressi dello svincolo per Agira. L'auto sulla quale viaggiavano due giovani, per cause in via d’accertamento, è precipitata da un cavalcavia della A19 finendo in un corso d'acqua che ha sommerso quasi completamente la vettura. La vittima è un giovane di 24 anni.Continua a leggere