L' Italia del calcio femminile aspetta la Cina e il professionismo

Volley - Nations League 2019 : i convocati dell’Italia per la tappa in Brasile. Assenti Giannelli e Piano : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha diramato le convocazioni per l’ultima tappa della Nations League che andrà in scena nel weekend del 28-30 giugno a Brasilia. Gli azzurri affronteranno nell’ordine Canada, Francia e Brasile: tre partite fondamentali per la qualificazione alle Final Six del prestigioso torneo internazionale, la nostra Nazionale occupa attualmente il quinto posto in classifica generale ...

Parco1923 - il profumo dell'eccellenza ambientale Italiana scelto dal Ministro dell'ambiente Costa : Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, con la sua storia fatta di boschi millenari e alberi unici al mondo, è diventato ufficialmente un simbolo riconosciuto a livello internazionale dell’eccellenza ambientale italiana. Due anni fa le sue foreste vetuste, con i faggi più antichi d'Europa, sono state dichiarate Patrimonio Mondiale dell'Unesco per il loro incommensurabile valore biologico ed ecologico. E oggi quel prestigio viene confermato ...

Migranti - Sea Watch da 12 giorni in mare con 43 migranti chiede intervento della Corte di Strasburgo per sbarcare in Italia : Sono ormai 12 giorni che la nave Sea Watch 3 è ancorata a 16 miglia al largo di Lampedusa con a bordo 43 migranti in attesa di un porto sicuro dove sbarcare. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha stabilito nei suoi confronti il divieto di sbarco previsto dal nuovo Decreto Sicurezza bis e ha scritto una lettera all’Olanda per chiederle di farsi carico della situazione ma intanto l’ong tedesca si è rivolta alla Corte ...

De Rossi giocherà ancora in Italia. Ha tre proposte - ma è del Milan di Massara e Giampaolo l'offerta più convincente : Daniele De Rossi giocherà ancora in serie A. L?ex capitano romanista, a un mese dal suo addio ?forzato? alla maglia giallorossa, ha deciso insieme alla famiglia di voler...

Tech Week - mettere l’Italia sulla rotta del futuro : Cinque delle dieci maggiori società del mondo non esistevano 50 anni fa e la nuova ricchezza prodotta in quest’ultimo mezzo secolo ha un’unica matrice: la tecnologia. Grandi imprenditori e nuovi business basati sull’economia delle reti hanno innescato la quarta rivoluzione industriale. Comprenderla e diventarne parte è di importanza strategica: non...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Altro pass dal tiro con l’arco : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

European Games 2019 - tutti gli Italiani in gara lunedì 24 giugno. Orari delle gare e su che canale vederle in tv : Tanti italiani in gara oggi lunedì 24 giugno agli European Games 2019 in corso di svolgimento a Minsk (Azerbaijan). Da non perdere le gare di tiro a segno e tiro a volo che mettono in palio pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020: Martina Ziviani, Petra Zublasing, Riccardo Armiraglio, Lorenzo Bacci, Jessica Rossi, Giovanni Pellielo, Silvana Maria Stanco, Valerio Grazini andranno a caccia dell’impresa tra carabina 10 metri e trap a squadre ...

Classifiche e risultati Qualificazioni Europei 2020 : il calendario e tutte le partite dei gironi. Quarta vittoria dell’Italia : Le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio si disputeranno dal 21 marzo 2019 al 31 marzo 2020. Le 55 Nazionali partecipanti sono state suddivise in dieci gironi: le prime due classificate di ogni gruppo staccheranno il pass per la rassegna continentale. Gli altri 4 posti a disposizione per l’evento, che per la prima volta sarà itinerante, verranno assegnati tramite gli spareggi della Nations League. Di seguito il calendario completo, il ...

Lotta - Europei cadetti Faenza 2019 : assegnati gli ultimi cinque titoli della manifestazione - l’Italia chiude con 4 medaglie : Si sono conclusi quest’oggi i Campionati Europei cadetti 2019 di Lotta, disputati al PalaCattagni di Faenza per una settimana di grande spettacolo e di ottimi risultati anche per quanto riguarda l‘Italia padrona di casa, che ha collezionato quattro podi complessivi con un oro, un argento e due bronzi. Nell’ultima giornata della manifestazione non erano impegnati atleti azzurri, con lo svolgimento delle finali delle ultime ...

LIVE Italia-Polonia 1-0 volley - Nations League 2019 in DIRETTA : 25-23 - azzurri avanti dopo un primo set all’insegna dell’equilibrio : CLICCA QUI PER AGGIORNATA LA DIRETTA LIVE 5-3 Piano molto attento chiude di prima intenzione dopo l’attacco di Pinali 4-3 Bednorz a segno, lo schiacciatore di Modena sta salendo di colpi 4-2 Lavia valuta al meglio il servizio lungo di Muzaj 3-2 Bednorz a segno in diagonale, ancora una buona difesa degli azzurri sul primo attacco 3-1 Klos commette invasione a muro, ottimo il servizio di Russo 2-1 Ennesimo errore della ...

Il Napoli insieme ad altri club Italiani si sono interessati al talento del Rennes - la situazione : Benjamin Bourigeaud sta infiammando il mercato italiano ed europeo. Il centrocampista in forza al Rennes è reduce da un’ottima stagione, in cui ha realizzato 9 gol e 10 assist tra campionato e coppe. Le sue prestazioni sono sotto gli occhi di diversi club importanti. Secondo quanto riportato da ‘estadiodeportivo.com’, in Italia, si sono informati club come Napoli, Milan, Roma e Atalanta mentre in Premier League sulle sue ...

Emergenza in Italia - l’allarme dei medici : arriva la più intensa ondata di caldo dell’ultimo decennio e negli ospedali manca personale : E’ allarme caldo, dalla prossima settimana, in quasi tutta Italia. Dopo il maltempo che ha colpito il nord nelle scorse ore, infatti, sono in arrivo temperature da record che arriveranno a toccare i 40 gradi in molte città della penisola. Ma c’è un problema ben più grave che, sommato a questo, potrebbe creare non pochi problemi nel nostro Paese: gli ospedali e i Pronto soccorso, sia del Nord che del Sud, versano in una situazione ...

Un Italiano al museo del Prado : "Così faccio respirare i capolavori di Goya - Rubens e Velazquez" : Per il bicentenario del famoso museo di Madrid è stato chiamato Rino Stefano Tagliaferro per far animare in un video le opere dei grandi della pittura

Women Nations League - è l'ora delle Final Six per l'Italia del CT Mazzanti : La Women Nations League 2019 entra nel vivo con la Final Six che prenderà il via dal 3 luglio a Nanchino, in Cina, per concludersi con la Finalissima di domenica 7 luglio. Tutte le gare della fase conclusiva si disputeranno sul parquet del Centro sportivo olimpico di Nanchino. Fase Iniziale della Nations League La prima parte della competizione ha riservato qualche colpo di scena perché alcune selezioni Nazionali, tra le prime nel Ranking FIVB, ...