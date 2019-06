(Di lunedì 24 giugno 2019) I genitori del ricercatore hanno chiesto che l'Egitto venga dichiarato "non sicuro" e che vengano richiamati i nostri ambasciatori. Lo hanno scritto in una, che è stata letta oggi dalla presidente della commissione Esteri di Montecitorio Marta Grande (M5S) in apertura dell'incontro con gli omologhi tedeschi al