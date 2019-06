Una Vita | spoiler nuove puntate | la difficile ammissione ad Acacias 38

lanostratv

(Di domenica 23 giugno 2019) Anticipazioni Unadella prossima settimana: Arturo lascia Silvia? Nelle prossimedi UnaArturo Valverde inizierà ad avere dei malori. L’uomo sottovaluterà il suo stato di salute e presto dovrà affrontare una brutta crisi con Silvia. Il colonnello ascolterà infatti una conversazione tra la Reyes e Esteban. La donna confesserà al ragazzo di temere che in futuro la suaavventurosa da spia potrebbe mancargli. Nelledal 24 al 29 giugno di Una, Arturo Valverde affronterà la futura sposa e le confesserà di aver sentito le sue parole. Silvia deciderà così di trasferirsi, momentaneamente, da Celia finchè la situazione con Arturo non verrà chiarita. Nelledella prossima settimana di Una, la coppia finirà per far pace e i preparativi per il matrimonio proseguiranno. Presto però un nuovo dramma rischierà di allontanare per sempre il ...

