Papa invita tutti alla condivisione

"Una vera conversione, dlogica del ciascuno per sé a quella della, incominciando da quel poco che la provvidenza ci mette a disposizione" E' quanto chiedeFrancesco ai fedeli in piazza San Pietro durante l'Angelus,nella domenica del Corpus Domini. Il Pontefice pomeriggio si recherà nel quartiere romano di Casal Bertone,estrema periferia orientale di Roma per celebrare l'Eucarestia.(Di domenica 23 giugno 2019)