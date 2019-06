NCIS 16 non va in onda domenica 23 giugno per lasciare spazio agli Europei Under 21

optimaitalia

(Di domenica 23 giugno 2019)16 non va in23su Rai2: il consueto appuntamento settimanale col procedural dell'americana CBS salta un turno peral calcio internazionale. Il 23, in prima serata, Rai2 trasmette l'incontro della fase a gironi dei campionati201921 tra Austria e Germania, in diretta dallo stadio Friuli di Udine. Lo stesso stadio,prossima, ospiterà la finale di questa 22ª edizione del torneo, ospitata in Italia e a San Marino dal 16 al 302019. Sarà Rai1 - oltre che Rai Sport HD e in diretta streaming gratuita attraverso la piattaforma di streaming RaiPlay - a trasmettere la finale degli21, quindi dal 30la programmazione di16 su Rai2 potrebbe riprendere regolarmente, con un episodio a settimana ognisera in prima serata. Essendo però arrivata esattamente a metà stagione, c'è ...

