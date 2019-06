Juventus | giocatori in ferie | Cristiano Ronaldo è in Costa Azzurra

Juventus - Sarri ha scelto i giocatori da confermare : fra questi c'è Pjanic : Da domenica pomeriggio Maurizio Sarri è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico da diversi giorni è già al lavoro per costruire la squadra del futuro. Maurizio Sarri ha già stabilito quale sarà lo zoccolo duro dal quale ripartire e punterà sui senatori bianconeri. Il tecnico ha scelto i nomi dei giocatori da cui ripartire per far nascere la sua nuova Juve. Chiaramente punterà su Miralem Pjanic, sul capitano Giorgio Chiellini ...

Juventus - Raiola vorrebbe portare due suoi giocatori : De Ligt e Pogba : Il mercato è pronto a rubare la scena dell'estate calcistica, dopo le ufficializzazioni dei nuovi tecnici nelle principali società di Serie A. Proprio la Juventus, nominato Maurizio Sarri come allenatore, è pronta a regalare al toscano giocatori funzionali al suo gioco offensivo. Come scrive Tuttosport, la Juventus potrebbe trovare dei fedeli alleati in alcuni procuratori. L'anno scorso è stato il caso di Jorge Mendes, agente sportivo fra gli ...

La Juventus di Maurizio Sarri? Ecco che squadra sarebbe : giocatori - modulo e mentalità : Sedici anni fa, mentre alzava al cielo il suo primo trofeo come allenatore professionista - una Coppa Italia di Serie D, con cui concludeva la stagione 2003 alla guida del Sansovino - Maurizio Sarri esplodeva in un sorriso spontaneo. Aveva 44 anni e il futuro, in quel momento di gioia, appariva più

Un po' di relax per i giocatori della Juventus prima delle nazionali : Pjanic è a Ibiza : Per molti calciatori della Juventus sono già scattate le meritate vacanze. Altri bianconeri invece saranno impegnati con le rispettive nazionali. Alcuni giocatori hanno già raggiunto i ritiri delle varie selezioni altri lo faranno nei prossimi giorni. Dunque i vari Miralem Pjanic, Blaise Matuidi, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi, Mattia De Sciglio, Moise Kean e Leonardo Spinazzola di stanno riposando prima di andare in ...

Juventus - offerti tre giocatori all'Inter per Icardi : fra questi Mandzukic (RUMORS) : In attesa dell'ufficializzazione del nuovo tecnico, la Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei giocatori ideali per incrementare il livello qualitativo della rosa bianconera. La sconfitta in Champions League contro l'Ajax ha messo in evidenza il limite qualitativo soprattutto del centrocampo, che ha evidentemente bisogno di gioventù e tecnica. La Juventus però non si fermerà solo alla mediana, sarebbe pronta a rinforzare ...

Juventus ancora su Icardi : avrebbe offerto tre giocatori all'Inter - tra questi Cuadrado : Uno dei giocatori che infiammerà sicuramente la prossima sessione di calciomercato, in Italia, è sicuramente Mauro Icardi. Il centravanti argentino è stato spesso al centro delle polemiche negli ultimi mesi per alcune vicende extra campo. Su tutte quella che ha portato l'Inter a togliergli la fascia di capitano per affidarla al portiere sloveno Samir Handanovic. Vicende che hanno influito anche sul rendimento in campo dell'attaccante nerazzurro. ...

Juventus - scoppia il caso Dybala - il fratello annuncia : “Molti giocatori non sono a loro agio alla Juve” : Juventus, scoppia il caso Dybala, il fratello annuncia: scoppia il caso Paulo Dybala in casa Juventus, dove i malumori erano già evidenti da alcuni mesi. L’ attaccante argentino è reduce da una delle sue peggiori stagioni da quando si è trasferito all’ ombra della Mole. C’ è da dire che Dybala ha anche giocato in una nuova posizione, dove evidentemente non si trova a suo agio. A conferma adesso arrivano anche le parole di ...

Juventus - squadra a riposo : i giocatori pensano alla festa scudetto - la società al futuro : Ieri sera, la Juventus ha perso 0-2 contro la Roma. I campioni d'Italia hanno disputato un ottimo primo tempo andando vicini al gol in più occasioni. La squadra, però, nella seconda frazione di gioco è apparsa meno brillante e alla fine ha commesso alcuni errori che le sono stati fatali. Adesso per la Juve è tempo di relax visto che Massimiliano Allegri ha concesso due giorni di riposo ai suoi ragazzi: la ripresa è fissata per mercoledì ...

Juventus - Del Piero : 'Guardiola ha fatto scuola - Klopp migliora i giocatori' : Mercoledì 15 maggio è una data già segnata in rosso sull'agenda dei media italiani che si occupano di calcio, visto che ci sarà il faccia a faccia tra la Juventus e Massimiliano Allegri. Da questo summit verranno fuori i progetti futuri dei campioni d'Italia. Le ipotesi al vaglio sono due: proseguire con Allegri oppure cambiare allenatore. Le parole di ieri sera di Pavel Nedved ("Chi vivrà vedrà") stanno facendo decisamente rumore, poiché in ...