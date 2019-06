Asprilla lancia l’Atalanta | “squadra super con Zapata e Muriel”

calcioweb.eu

(Di domenica 23 giugno 2019) Atalanta senza limiti quella che si prepara alla prossima stagione, la squadra di Gasperini si candida ad essere grande protagonista in campionato e Champions League e nelle ultime ore ha piazzato un colpo importante sul mercato: Muriel. Crede tantissimo in questa squadra l’ex calciatore Faustino, intervista all’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. Che cosa le piace della squadra di Gasperini? «Seguo sempre il campionato di A eè quella che mi ha divertito di più. Gioca un calcio offensivo, battagliero: hanno coraggio, non badano a risparmiarsi, attaccano sempre, sia in casa sia in trasferta. È il calcio che piace a me». E ora con la coppia Muriel-promette emozioni. «Li conosco bene, quei due. Si integrano perfettamente. Uno, Muriel, è certamente un attaccante che manovra di più, ha il piede dolce, ama dialogare con i ...