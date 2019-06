Tiro a segno | European Games 2019 | doppietta russa nella carabina mista | settimi Petra

Tiro a segno - European Games 2019 : il duo russo Batsarashkina-Chernousov si aggiudica l’oro nel Mixed Team di pistola : Risuona l’inno russo a Minsk, nella prima finale del programma del Tiro a segno agli European Games 2019. Il merito è del binomio russo formato da Vitalina Batsarashkina-Artem Chernousov, che si è aggiudicato la gara di Mixed Team di pistola dalla distanza dei 10m. I campioni del mondo in carica hanno quindi confermato la loro fama annichilendo in finale i rivali serbi Zorana Arunovic-Damir Mikec, battuti complessivamente 17-9; in un gold ...

Tiro a segno - European Games 2019 : il Mixed Team bulgaro guida il gruppo dei qualificati nella pistola 10m. Italia lontanissima : Gli European Games 2019 del Tiro a segno sono iniziati. La prima gara andata in scena in quel di Minsk è stata la sessione di qualifica alla finale, che si terrà più tardi, di Mixed Team di pistola dalla distanza di 10m. A classificarsi al primo posto è stato il binomio bulgaro formato da Maria Grodzeva e Samuil Donkov, che totalizzando 581 punti (record della manifestazione) si è messa alle spalle altre sette coppie: la Russia di Batsarashkina ...

Tiro a segno - European Games 2019 : il Mixed Team bulgaro guida il gruppo dei qualificati nella pistola 10m. Italia lontanissima : Gli Europea Games 2019 del Tiro a segno sono iniziati. La prima gara andata in scena in quel di Minsk è stata la sessione di qualifica alla finale, che si terrà più tardi, di Mixed Team di pistola dalla distanza di 10m. A classificarsi al primo posto è stato il binomio bulgaro formato da Maria Grodzeva e Samuil Donkov, che totalizzando 581 punti (record della manifestazione) si è messa alle spalle altre sette coppie: la Russia di Batsarashkina e ...

Tiro a segno - European Games 2019 : il vantaggio di poter guardare a Tokyo 2020 - senza la pressione degli asiatici : Da Minsk a Tokyo. Il Tiro a segno continentale si prepara ad affrontare gli European Games 2019 e per tantissimi degli shooter che si schiereranno sulle linee di sparo del nuovo Marshal Timoshenko Shooting Sports Complex l’obiettivo sarà uno solo, il più importante: quello di riuscire a ottenere un pass per Tokyo 2020. Ogni singola specialità individuale in programma, quindi nessun evento Mixed, metterà a disposizione una carta per la ...

Tiro a segno - European Games 2019 : il vantaggio di poter guardare a Tokyo 2020 - senza la pressione degli asiatici : Da Minsk a Tokyo. Il Tiro a segno continentale si prepara ad affrontare gli European Games 2019 e per tantissimi degli shooter che si schiereranno sulle linee di sparo del nuovo Marshal Timoshenko Shooting Sports Complex l’obiettivo sarà uno solo, il più importante: quello di riuscire a ottenere un pass per Tokyo 2020. Ogni singola specialità individuale in programma, quindi nessun evento Mixed, metterà a disposizione una carta per la ...

Tiro a segno - Giochi Europei Minsk 2019 : il vantaggio di poter guardare a Tokyo 2020 - senza la pressione degli asiatici : Da Minsk a Tokyo. Il Tiro a segno continentale si prepara ad affrontare gli European Games 2019 e per tantissimi degli shooter che si schiereranno sulle linee di sparo del nuovo Marshal Timoshenko Shooting Sports Complex l’obiettivo sarà uno solo, il più importante: quello di riuscire a ottenere un pass per Tokyo 2020. Ogni singola specialità individuale in programma, quindi nessun evento Mixed, metterà a disposizione una carta per la ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Marco Suppini è il secondo qualificato nel Tiro a segno dopo Marco De Nicolo : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Tiro a segno - Giochi Europei Minsk 2019 : i convocati dell’Italia. Ci sono Giordano - Mazzetti e Zublasing : La stagione internazionale del Tiro a segno non si ferma mai e cosi dopo la terza tappa della Coppa del Mondo, tenutasi in quel di Monaco di Baviera, per gli shooters del Vecchio Continente è tempo di voltare pagina e pensare ai Giochi Europei di Minsk. In Bielorussia infatti, sarà nuovamente tempo di gare e soprattutto di caccia ai pass olimpici verso Tokyo 2020. In ogni contest infatti ve ne sarà uno a disposizione e anche l’Italia ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Marco Suppini è il secondo qualificato nel Tiro a segno dopo Marco De Nicolo : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco 2019 : India nuova potenza planetaria. Italia in crescita - trascinata da Suppini : La prima parte della stagione si è conclusa. Dopo la terza tappa della Coppa del Mondo 2019, il Tiro a segno internazionale tira una riga e si lancia verso la seconda parte del 2019: ma quali sono i verdetti emersi dal meeting tenutosi in Baviera? Il primo, il più lampante e per certi versi anche stordente, è quello riguardante l’India: la formazione asiatica, visti i 5 successi raccolti, a cui sommare anche un secondo posto, ha ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Marco Suppini è il secondo qualificato nel Tiro a segno dopo Marco De Nicolo : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Marco Suppini è il secondo qualificato nel Tiro a segno dopo Marco De Nicolo : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Marco Suppini è il secondo qualificato nel Tiro a segno dopo Marco De Nicolo : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Marco Suppini è il secondo qualificato nel Tiro a segno dopo Marco De Nicolo : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...