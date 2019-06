Platini | Reina | Sarri e altro | aveva sempre ragione De Laurentiis

ilnapolista

(Di sabato 22 giugno 2019) Le illusioni muoiono all’alba Chi si aspettava un ricompattamento del tifo napoletano dopo l’accordo trae la Juventus è rimasto deluso. La spaccatura è rimasta, e le ultime dichiarazioni del presidente sono benzina sul fuoco per chi vuole continuare a combattere quest’assurda guerra. Allo stesso tempo il presidente non sorprende nel suo essere divisivo. Il ruolo del paciere non gli si addice, ma lui fa il presidente di una squadra di calcio, non ambisce a diventare un capopopolo, né a candidarsi al Nobel per la pace. E poi le sue parole andrebbero analizzate nel tempo, visto che alcune sue uscite, giudicate frettolosamente fuori luogo (a proposito, per esempio, di, Higuain, Paolo Cannavaro,, e lo stesso), si sono rivelate tristemente profetiche. Purtroppo tutto ciò ad una buona parte dei napoletani non interessa. In troppi ripetono stancamente gli stessi ...

