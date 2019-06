Passione sfrenata in riva al mare! Il video spopola in rete

(Di sabato 22 giugno 2019) Una coppia è stata sorpresa durante un atto bollente sulla costa di Monopoli. Secondo due testimoni che hanno realizzato una speciale telecronaca dell’evento, il rapporto è andato avanti per circa 20 minuti. Una coppia che fa sesso scatenato per una ventina di minuti. Fin qui nulla di male. Il problema è che i due amanti si sono dati alla pazza gioia su un tratto della costa di Monopoli, lì dove tutti potevano osservare la loro focosa prestazione, così come poi è realmente accaduto.Come riporta il sito Dagospia, la coppia è stata immortalata in ungirato con un telefono da due donne che si trovavano dall’altro lato della scogliera. le spettatrici riprendono la scena cimentandosi in una colorita telecronaca, con commenti a tratti alquanto coloriti nei momenti clou dell’azione.Nel filmato, si vedono i due amanti intenti in un atto sessuale, con la ragazza appoggiata sul suo amante seduto sullo scoglio. Ad un certo punto, una “telecronista” dichiara di avere la netta sensazione che la coppia sa di essere guardata e che, forse per questo, si sta impegnando ancor di più nella prestazione.