LIVE Nuoto | Settecolli 2019 in DIRETTA | 22 giugno | Ilaria Bianchi strappa il pass per

(Di sabato 22 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.29: Benedetta Pilato!!! Vince ancora con 30″28 che prima di stamattina sarebbe stato record italiano! Bravissima la giovanissima azzurra che batte avversarie dillo elevatissimo come Conceicao, seconda in 30″54, terza Carraro in 30″62, tutte leggiorate rispetto al mattino 20.28: Ci sono i 50 rana donne e c’è Benedetta Pilato. Godiamocela. Le protagoniste della finale: Pilato (Ita), Conceicao (Bra), Carraro (Ita), Clark (Gbr), Vall Montero (Esp), Vasey (Gbr), Mamiè (Sui), Scarcella (Ita) 20.27: Vince Correia con 48″48 davanti a Chierighini con 48″55, e Shevtsov in 48″79. Solo sesto un deludente Miressi che fa molto peggio di stamattina con 49″18. Condizione da sistemare in fretta per l’azzurro campione d’Europa 20.26: Al via i 100 stile libero uomini con Chierighini ...

