LIVE European Games 2019 in DIRETTA | risultati 22 giugno Azzurri in semifinale

(Di sabato 22 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.19 BASKET 3×3 – Primo punto della sfida Ucraina-Italia realizzato da Raffa 11.17 BASKET 3×3 – Dopo un incontro praticamente infinito la Francia batte la Russia per 22-21; tra pochissimo è il momento dell’Italia contro l’Ucraina 11.16 TIRO A SEGNO – Giovanni Pellielo è settimo dopo la seconda serie, in una situazione veramente ingarbugliata per i tanti presenti in un minimo spazio 11.11 ARCO – Si salva alle frecce di spareggio la Francia contro il Lussemburgo, battuto con estrema difficoltà in questo quarto di finale. Saranno i transalpini ad affrontare l’Italia 11.06 SAMBO – Alle 16:07 ci sarà il match per la medaglia di bronzo di Galbiati 11.05 SAMBO – Ed è Koksha a qualificarsi per la finale, vittoria per 1-0 proprio con quel technical point. 11.02 SAMBO – ...

