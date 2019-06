Deve essere dura essere Vittorio Feltri

ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 giugno 2019)è quel comico che non riesce a far ridere senza inchiodare due parolacce “a minchia”. O quel bambino difficile, che per attirare l’attenzione schiaffeggia gli altri, bulletto triste. Ogni parolaccia, ogni pugno, una richiesta di ascolto. Lo fa continuamente, lo fa ciclicamente ogni volta che la soglia cala troppo: “Guardatemi, sono qui, ci sono anch’io”. In un mondo dove l’informazione soffre e l’opinione è ovunque, spararla grossa risponde a un’esigenza precisa: istinto di sopravvivenza. Dev’triste non avere nulla che valga davvero la pena dire;costretti a prendersela con qualcuno che nemmeno si conosce, oppure per categorie, o ancora con qualche ragazzina ecologista, con i “bastardi islamici” (per difendere il titolo comparso su Libero), la “patata bollente”. Con un grande in fin di vita. FQ ...

