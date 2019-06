Basket 3×3 | Mondiali 2019 | Stati Uniti-Polonia e Lettonia-Stati Uniti | le semifinali

Basket femminile 3×3 - European Games 2019 : azzurre eliminate nella fase a gironi. Italia sconfitta da Serbia e Russia : Eliminazione per la nazionale femminile di Basket 3×3 agli European Games di Minsk. Le azzurre (Contu, De Cassan, Russo, Landi) non hanno superato la prima fase, chiudendo il girone all’ultimo posto con zero punti. Decisive le sconfitte con la Serbia (18-17) e la Russia (21-2). Questo il riepilogo dei risultati di oggi GRUPPO A BieloRussia-Russia 21-16 Italia-Serbia 17-18 Russia-Italia 21-2 Serbia-BieloRussia 21-15 Classifica: ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : nel torneo femminile Cina-Australia e Francia-Ungheria le semifinali - Italia sconfitta dalle transalpine : Si è conclusa anche la quinta giornata dei Mondiali di Basket 3×3 in corso ad Amsterdam, in Olanda, in questa settimana. Dopo la fase a gironi si sono disputate oggi le sfide ad eliminazione diretta dei quarti di finale e nel torneo femminile è arrivata purtroppo l’eliminazione della squadra azzurra ad opera della Francia con il punteggio di 15-9. Le transalpine hanno meritato la qualificazione alla semifinale costruendo subito un ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : l’Italia emerge tardi - la Francia elimina le azzurre ai quarti di finale : Finisce ai quarti di finale l’avventura dell’Italia femminile ai Mondiali di Basket 3×3 in corso di svolgimento ad Amsterdam. Nella capitale olandese, le azzurre sono state sconfitte dalla Francia, probabilmente l’avversaria peggiore che potesse capitare, con il punteggio di 9-15. Termina dunque oggi il regno iridato delle nostre giocatrici, che un anno fa, a Manila, erano riuscite a trovare la strada per un trionfo oltre ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : l’Italia sfida la Francia in un quarto femminile da scintille. Serbia e Stati Uniti duellano a distanza al maschile : Giornata di quarti di finale ai Mondiali di Basket 3×3 in corso di svolgimento ad Amsterdam. Sono rimaste sedici, equamente divise tra uomini e donne, le formazioni a giocarsi il titolo iridato nella capitale olandese. Tra queste, al femminile, c’è l’Italia, che dell’alloro mondiale è detentrice. Le azzurre, però, si trovano davanti un match molto complicato contro la Francia, tra le principali favorite. Questo incontro, ...

Basket femminile 3×3 - Mondiali 2019 : Italia seconda nel girone - ai quarti sfida con la Francia : Italia-Francia. Questo è il quarto di finale che aspetta le azzurre nei Mondiali di Basket femminile 3×3. Le campionesse in carica hanno chiuso al secondo posto il proprio girone, complice la sconfitta contro la Russia per 18-10 e la successiva netta vittoria contro l’Indonesia per 17-9. Adesso per l’Italia, dunque, la difficile sfida con la Francia. Le transalpine hanno chiuso a punteggio pieno il gruppo B grazie anche ad una ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : Stati Uniti-Slovenia e Serbia-Francia completano il tabellone dei quarti di finale al maschile : Si conclude la prima fase dei Mondiali 2019 di Basket 3×3 in corso di svolgimento ad Amsterdam (Olanda). La quarta giornata di gare ha visto concludersi anche gli ultimi due gironi della competizione e ha definito il tabellone dei quarti di finale, in programma domani. La principale sorpresa della giornata si confermano ancora una volta gli Stati Uniti che chiudono in testa nel gruppo A davanti alla Serbia difendendo la prima posizione dopo ...

Basket 3×3 - European Games 2019 : esordio con sconfitta per l’Italia femminile. Vincono tutte le principali favorite : Giornata d’esordio per il Basket 3×3 femminile agli European Games in corso di svolgimento a Minsk, con tutte le selezioni nazionali impegnate che hanno fatto il loro debutto in Bielorussia. L’Italia, che ha sostituito all’ultimo istante Elisa Policari con Arianna Landi nel quartetto partito per l’Est d’Europa, è stata sconfitta in maniera netta dalla Bielorussia: gara mai in discussione, con 11 punti di Maryna ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : venerdì 21 giugno. Nell’arco femminile - Lucilla Boari chiude 6a. Basket 3×3 : esordio negativo per l’Italia. Boxe - Mouhiidine inizia benissimo. Ora Clemente Russo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.56 Boxe – Comincia benissimo il cammino di Aziz Mouhiidine a Minsk: l’azzurro ottiene il passaggio agli ottavi di finale (nella categoria -91 Kg) distruggendo 5-0 lo sloveno David Michalek. Tutte convincenti le riprese dell’italiano, che non ha lasciato scampo all’avversario di turno. Ora per lui ci sarà da affrontare il tedesco Waigel. 14.55 TIRO CON L’ARCO ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : le azzurre volano ai quarti di finale! Sconfitta l’Indonesia nell’ultima partita del girone : Prosegue l’avventura della Nazionale italiana femminile nei Mondiali 2019 di Basket 3×3. Le azzurre centrano la qualificazione ai quarti di finale della rassegna iridata in corso di svolgimento ad Amsterdam (Olanda) e potranno giocarsi nella fase ad eliminazione diretta le proprie possibilità per difendere il titolo conquistato a sorpresa lo scorso anno. Il quartetto italiano composto da Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi, Giulia ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : venerdì 21 giugno. Qualifiche dell’arco nella parte finale. Basket 3×3 : esordio negativo sia al maschile sia al femminile per l’Italia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.10 Basket 3X3 – Nel torneo maschile, la Serbia annienta 22-8; trascinata dai 12 punti di Rasic. 14.05 TIRO CON L’ARCO – Mike Schloesser e Ognjen Nedeljkovic viaggiano sempre in coppia a quota 471. Pagni è 13esimo con lo score di 456. 14.00 TIRO CON L’ARCO – novità azzurre nel ranking round del ricurvo femminile: la classifica rimane sempre ...

