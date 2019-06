Rischio per la sicurezza | Apple richiama alcuni MacBook Pro 2015-17

Lavorare troppo aumenta il Rischio di ictus : stabilita dai ricercatori la soglia massima di pericolo : Lavorare per troppe ore, ovvero oltre 10 al giorno per almeno 50 giorni all’anno, aumenta il rischio di avere un ictus. Se poi questo carico di lavoro dura da oltre dieci anni il rischio è ancora superiore. Sono queste, in estrema sintesi, le conclusioni a cui è giunto uno studio della Angers University e dell’Istituto Nazionale Francese di Salute e Ricerca Medica. I ricercatori hanno esaminato i dati relativi all’età, al fumo ...

Europei Under21 - l’Italia si qualifica se… Cosa deve succedere per il primo posto o migliore seconda. Rischio biscotto…. : L’Italia si sta leccando le ferite dopo la bruttissima serata di Bologna, gli azzurri sono stati sconfitti dalla Polonia per 1-0 nel match valido per gli Europei Under 21 di calcio 2019 e la rincorsa verso la qualificazione alle semifinali è davvero molto complicata. La nostra Nazionale è ferma a quota 3 punti grazie alla vittoria ottenuta all’esordio contro la Spagna per 3-1, i ragazzi del CT Gigi Di Biagio non sono riusciti a ...

Istat - “persi” 420mila italiani dal 2008 Fico : “È a Rischio il futuro del Paese” : Non solo debito e calo demograFico. Nel rapporto annuale dell’Istat si parla anche di cervelli in fuga, italiani che hanno lasciato il paese alla ricerca di migliori opportunità, soprattutto di lavoro. I dati delineano uno scenario netto: il saldo migratorio con l’estero degli italiani è negativo dal 2008 e ha prodotto una perdita netta di circa 420 mila residenti. Circa la metà (208 mila) vanno dai 20 ai 34 anni e quasi due su tre hanno ...

Cancro e al seno e all’ovaio : nuove possibilità in Italia per una valutazione del Rischio di sviluppare il tumore : Buone notizie per le donne. La Asl Lanciano Vasto Chieti ha attivato il percorso per effettuare i test BRCA 1 e BRCA 2, geni a cui è associato un aumentato rischio di sviluppare il Cancro al seno o all’ovaio. L’analisi di tali sequenze genetiche è particolarmente indicata in donne con storia familiare per tumore mammario o ovarico, oppure donne che abbiano sviluppato un carcinoma mammario in età giovanile, e comunque prima dei 50 ...

Duecentomila posti a Rischio - 150 tavoli aperti : l’Italia è divorata dalle crisi industriali : In un colloquio con Fanpage.it, il responsabile delle politiche industriali della Cgil nazionale, Salvatore Barone, ha delineato un quadro della crisi industriale in Italia. Al momento "il giudizio sul governo non può che essere negativo", perché "non ha fatto né più né meno di quelli precedenti". Permangono le 20 aree di crisi complessa, con oltre 200mila lavoratori a rischio e più di 150 tavoli di crisi aperti.-- --

Conto corrente : controlli per lavoro in nero - quali movimento sono a Rischio : Conto corrente: controlli per lavoro in nero, quali movimento sono a rischio Il Conto corrente è sotto la lente d’ingrandimento del Fisco? Certamente non tutti, ma quelli più sospetti sì. Ma cosa s’intende per conti correnti sospetti? Semplicemente quei conti dove si depositano somme, magari periodicamente, tramite versamento senza alcuna fonte specifica. Da dove provengono quei soldi, si chiede il Fisco. E probabilmente lo chiederà anche al ...

Ciclismo – Sospiro di sollievo per il Team Ineos : nessuna frattura per Geraint Thomas - il Tour de France non è a Rischio : Geraint Thomas non ha riportato alcuna frattura dopo la caduta che ieri lo ha costretto al ritiro dal Giro di Svizzera: il corridore gallese sarà presente al Tour de France Brutta caduta nella giornata di ieri pr Geraint Thomas. Il ciclista gallese è finito sull’asfalto sbattendo testa e spalla, riportando un taglio al volto e lamentando un dolore alla clavicola. Si era temuto il peggio: una possibile frattura che gli impedisse di ...

Allarme pangolino - il piccolo mammifero a Rischio estinzione : viene ucciso per le sue preziose scaglie : Come denuncia il Wwf, sono molte le specie animali messe a repentaglio dal commercio illegale di natura. Tra queste c'è il...

Mancano gli infermieri negli ospedali italiani - aumenta il Rischio di mortalità per i bambini : La carenza di infermieri nelle corsie dei nostri ospedali mette a rischio anche la vita dei piccoli ricoverati negli istituti pediatrici. Perché il personale sanitario ne assiste in media 2,5 in più di quelli che dovrebbero al massimo essere seguiti secondo gli standard internazionali e questo finisce per far tralasciare funzioni assistenziali impo...

Scarseggiano gli infermieri in pediatria - aumenta il Rischio di mortalità per i bambini ricoverati : Secondo la Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) "per ogni paziente extra il rischio di mortalità a 30 giorni aumenta del 7%. Con due pazienti e mezzo in più arriva al 17-18%. Sommando poi i dati delle attività infermieristiche mancate, il rischio di mortalità per i bambini ricoverati arriva al 25-26%".

Sos in corsia - pochi infermieri in pediatria : aumenta il Rischio di morte per i pazienti : L'allarme è stato lanciato dalla Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche che segnala come gli standard di sicurezza impongano che ogni operatore sanitario possa seguire massimo 4 pazienti. In Italia in media un operatore sanitario assiste più di 6 bambini.

Mortalità infantile - gli infermieri : “Siamo pochi - Rischio per un bambino su cinque” : La mancanza di infermieri può aumentare i tassi di Mortalità dei pazienti pediatrici. È questo l’allarme lanciato dall’Associazione degli ospedali pediatrici italiani (Aopi) in uno studio presentato oggi in Senato. Sulla base degli standard di sicurezza, ogni infermiere dovrebbe seguire quattro pazienti, ma negli ospedali pediatrici la media arriva a 6,6: cioè 2,6 pazienti in più per ogni infermiere. Secondo la Federazione nazionale ...

Allarme salmonella : ritirato salame dagli scaffali per Rischio microbiologico [MARCHIO E LOTTO] : rischio microbiologico per salmonella spp. Questo il motivo che ha spinto il Ministero della salute a diffondere un avviso di richiamo di un lotto di salame San Lorenzo a marchio Santini per la presenza di salmonella spp. Il prodotto interessato è venduto intero, in confezioni da circa 1 kg, con il numero di lotto 19041005. Il salame richiamato è stato prodotto in provincia di Cremona da Santini Srl, nello stabilimento di via Madre Teresa di ...

Ciclismo – Tom Dumoulin operato al giocchio : Tour de France a Rischio? Gli aggiornamenti : Tom Dumoulin sottoposto ad intervento chirurgico: aggiornamenti sulle condizioni dell’olandese della Sunweb e sulla sua partecipazione al Tour de France 2019 Tom Dumoulin è stato costretto al ritiro al Giro del Delfinato: il ciclista olandese della Sunweb ha alzato bandiera bianca sabato, ma ha rassicurato tutti i suoi fan sulla sua presenza al Tour de France, che ha già perso un grande corridore come Chris Froome. Dumoulin ha subito ...