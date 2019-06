Rihanna beve con Seth Meyers | l’intervista alcolica cantando Work video

optimaitalia

(Di venerdì 21 giugno 2019) Il 20 giugno è andato in onda negli Stati Uniti l'annunciato incontro tradurante il suo late show, per il segmento del programma che prevede un'intervista accompagnata da ampie dosi di alcol che portano l'ospite, ma anche il conduttore, a sciogliersi più del consueto. Ospite della serata, la popstar barbadiana ha portatoa ubriacarsi in un bar di New York,ndo cocktail i cui nomi traggono ispirazione da alcune delle sue canzoni, come Under My Rumbrella e Bitch Better Have My Bunny. Tra una chiacchiera e l'altranon ha parlato del nuovo album di inediti, ma ha stuzzicato ancora i fan - ormai in spasmodica attesa del disco dopo oltre tre anni dal precedente ANTI - insinuando ironicamente dei dubbi sul suo futuro da musicista. Quando la cantante ha chiesto acosa dovrebbe fare se decidesse un giorno di smettere di fare musica, ...

