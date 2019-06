Giulio Regeni | M5S espone striscione dal palazzo del Consiglio Fvg

M5S espone un cartello per Giulio Regeni alla finestra del palazzo del Consiglio regionale in Friuli : Dopo le polemiche per la rimozione dello striscione “Verità per Giulio Regeni” dal palazzo della Regione del Friuli-Venezia Giulia, il Movimento 5 Stelle espone lo stesso cartello agli uffici del Movimento, nel palazzo del Consiglio stesso.La finestra affaccia sulla centrale piazza Oberdan e i consiglieri nell’esporre il cartello hanno spiegato: “Resterà esposto nonostante la decisione del governatore ...

Lo striscione per Giulio Regeni rimosso dal palazzo della Regione Friuli : Il tradizionale manifesto giallo di Amnesty International con la scritta “Verità per Giulio Regeni” è stato rimosso dal palazzo della Regione Friuli-Venezia Giulia a Trieste, in piazza Unità d’Italia, dove era stato esposto nel 2016 personalmente dalla allora presidente della Regione, Debora Serracchiani (Pd).Lo striscione è stato tolto per far spazio agli addobbi per il campionato calcistico europeo ...

Caso Regeni - ondata di intimidazioni al Cairo. I genitori di Giulio : "Italia richiami l'ambasciatore" : I servizi egiziani arrestano gli avvocati della famiglia e tengono sotto pressione anche i familiari dei consulenti

Ferrara - bandiera della Lega sopra lo striscione “Verità per Giulio Regeni” dopo la vittoria di Alan Fabbri : Una bandiera della Lega è stata messa sopra lo striscione “Verità per Giulio Regeni” durante i festeggiamenti per la vittoria del sindaco leghista Alan Fabbri a Ferrara. Il primo cittadino ha vinto al ballottaggio ed era sostenuto dalla coalizione di centrodestra: per la prima volta dopo 70 anni la città non sarà amministrata dal centrosinistra. Risultati ballottaggi, Ferrara per la ...

Roberto Vecchioni alla mamma di Regeni : "Non ho usato Giulio" - : Alessandro Zoppo Il cantautore milanese è stato accusato da Paola Regeni di aver “strumentalizzato” il caso del figlio nella canzone “Giulio”: “Ci sono rimasto molto male” Roberto Vecchioni ha risposto alle accuse che gli sono state rivolte da Paola Regeni, la madre di Giulio. Il cantautore milanese ha da poco pubblicato il suo nuovo album, L’infinito, che contiene una canzone, Giulio, dedicata alla memoria del giovane ricercatore ...