Crisi del Golfo Persico | cinque compagnie sospendono i voli sull’Iran

Crisi nei cieli del Golfo Persico : cinque compagnie sospendono i voli sull’Iran : Sono United Airlines, Qantas, British Airways, Klm e Lufthansa. La comunità internazionale sempre in attesa della reazioni di trump all’abbattimento del drone

Csm e non solo. L'allarme di Mattarella sulla Crisi di fiducia della magistratura : [Pubblichiamo il discorso integrale del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, pronunciato durante l'Assemblea Plenaria straordinaria del Consiglio Superiore della magistratura] Rivolgo a tutti un saluto cordiale, particolarmente ai due nuovi consiglieri, cui auguro buon lavoro all’intern

Upas spoiler inizio luglio : la Cirillo sarà in Crisi a causa del comportamento di Leonardo : Continuano gli episodi della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole”. Nel corso della prima settimana di luglio, che andrà dal primo al 5, saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Primo tra tutti la pericolosa vicinanza tra Serena e Leonardo. I due infatti cominceranno a conoscersi meglio tanto da indurre la donna ad attraversare una crisi interiore a causa di una decisione di Filippo che li ...

La Grande Storia - il ritorno stasera su Rai 3 con la Grande Crisi del '29 : Anche quest'anno torna un Grande classico dell'estate. Stiamo parlando degli appuntamenti serali con il programma di Rai 3 di Paolo Mieli nella Storia tra le due guerre mondiali La Grande Storia, che ritorna questa sera in prima serata, a partire dalle 21:15 circa, su Rai 3, e lo fa parlando di un evento storico molto famoso nella memoria di tutti, ossia quello della Crisi economica del 1929 conosciuta ai più come La Grande Crisi.Sarà proprio ...

Upas - anticipazioni al 5 luglio : Angela parla alla madre della sua Crisi sentimentale : Un Posto al Sole, la soap italiana più longeva e amata dal pubblico, anche dall'1 al 5 luglio continuerà ad andare in onda dal lunedì al venerdì su Raitre al consueto orario delle 20:45. Tra le vicende più importanti che verranno trattate, ci sarà sicuramente l'ossessione di Diego verso Beatrice, anche se il ragazzo proverà a dimenticare l'ex fidanzata concentrandosi sul lavoro. Intanto proseguirà la conoscenza tra Serena e Leonardo, mentre ...

Arena di Verona - la stagione dell’opera si apre nel segno dell’ipoCrisia. Mattarella lo sa? : Ripetersi non è piacevole e andrebbe evitato, da tutti. Già a suo tempo, in occasione della prima alla Scala, ce ne eravamo lamentati. Le passerelle, le vetrine, gli sfoggi di mondanità dovrebbero essere ridotti, soprattutto quando i fatti per cui si fa così grande esibizione di lustrini sono al contrario ostacolati, spesso impediti quotidianamente, proprio da quelle persone che sfilano compiaciute. Che senso ha celebrare la Scala, e l’Arena di ...

Vaccini : Crisi di fiducia in Europa - una persona su 2 diffidente nei Paesi dell’Est : Le certezze scientifiche conquistate dai Vaccini nel secolo passato vengono sempre più messe in dubbio nel nuovo millennio. Secondo l’indagine Wellcome Global Monitor, pubblicata oggi sul sito dell’associazione no-profit Wellcome, i cittadini europei sembrano essere sempre più scettici rispetto al resto del pianeta. Dal report emerge che solo 1 persona su 2 nei Paesi dell’Est Europa pensa che i Vaccini siano sicuri rispetto al ...

Il potente oligarca moldavo Vlad Plahotniuc - al centro della Crisi politica in corso - ha lasciato il paese : Venerdì scorso Vlad Plahotniuc, leader del Partito Democratico moldavo (PDM) e al centro della crisi politica in corso ormai da una decina di giorni in Moldavia, ha lasciato il paese: la maggior parte delle fonti dicono che si sia imbarcato

Matrimoni in Crisi in Big Little Lies 2 : il secondo episodio miete nuove vittime in attesa del debutto su Sky Atlantic : Il conto alla rovescia sta finalmente per concludersi e da domani Big Little Lies 2 debutterà in Italia, su Sky Atlantic, recuperando il gap con la messa in onda americana. Proprio ieri sera, su HBO, è andato in onda il sorprendente secondo episodio della serie lo stesso che domani farà compagnia alla première nel prime time italiano. La serie riparte dalla morte di Perry e dalle conseguenze che questo avrà sulle donne di Monterey che si ...

Csm - segretario di Mi Racanelli lascia : “Non parteciperò a festival dell’ipoCrisia”. Ma nelle carte spunta il suo nome : C’è un altro magistrato che lascia il posto in quello che è diventato il più grande caso giudiziario degli ultimi anni, ovvero le manovre di magistrati e politici per decidere le nomine degli uffici giudiziari. Antonello Racanelli, procuratore aggiunto a Roma, si è dimesso dalla carica di segretario di Magistratura Indipendente, la corrente di destra delle toghe che nei giorni scorsi aveva chiesto ai suoi consiglieri del Csm (citati nelle ...

Scandalo Procure - Lotti si autosospende dal Pd : “Non partecipo al festival delle ipoCrisie” : Luca Lotti si è autosospeso dal Pd. «Io non partecipo al festival dell’ipocrisia- scrive in un messaggio rivolto al segretario Nicola Zingaretti -?Sono nato e cresciuto come uomo di squadra, e non so immaginarmi in altro ruolo. Per questo l’interesse della mia comunità, il Pd, viene prima della mia legittima amarezza. Ti comunico dunque la mia auto...

Clima - Papa Francesco : “I poveri soffrono maggior impatto della Crisi ambientale” : “Sono i poveri che soffrono il peggior impatto della crisi Climatica. Come dimostra l’attuale situazione, i poveri sono coloro che sono più vulnerabili agli uragani, alla siccità, alle inondazioni e agli altri eventi Climatici estremi. Perciò si richiede sicuramente coraggio per rispondere al grido sempre più disperato della terra e dei suoi poveri”: lo ha dichiarato Papa Francesco nel discorso con i vertici delle Compagnie Petrolifere ...

Salvini-Tria - tensioni sulla flat tax. Sul governo torna lo spettro della Crisi : Il vertice economico si risolve in un rinvio a sette tavoli di lavoro. Ma la frattura tra Salvini e Tria si allarga. Per questo nessuno tra i leghisti se la sente ancora di archiviare lo spettro della crisi e del voto anticipato, che i Cinque Stelle invece, indeboliti e alle prese con una faticosa riorganizzazione interna, vedono come fumo negli occhi...

La corrente di Davigo dopo la Crisi dell'Anm : "Noi nella prossima giunta? Difficile dirlo" : “In questo momento così drammatico per la magistratura italiana ci vuole un’Anm coraggiosa, capace di prendere decisioni storiche. Come riunirsi attorno a un tavolo e mettere fine all’esperienza delle correnti per come sono diventate: hanno avuto un ruolo di promozione culturale molto importante, ma adesso sono uno strumento di gestione del potere interno alla magistratura. O ritornano all’originaria funzione di ...