Ciclismo | giornata di rinnovi in casa UAE | prolungati i contratti di Alexander Kristoff e

sportfair

(Di venerdì 21 giugno 2019) L’UAE Team Emirates ha reso noto di aver prolungato idie Sven Erik Bystromdioggi inUAE Team Emirates, la squadra asiatica ha prolungato infatti idie Sven Erik Bystrom fino al 2021. Queste le parole del norvegese: “sono contento di avere rinnovato per due anni. Qui mi sento ae l’atmosfera nel team e’ veramente ottima. Spero che i prossimi due anni portino grandi soddisfazioni a tutti“. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il compagno di squadra Bystrom: “in questa squadra mi sento come in famiglia. Sono particolarmente felice di poter continuare a correre con la UAE Team Emirates“.L'articolodiinUAE:die Sven Erik Bystrom SPORTFAIR.

AlbRigamonti : E per chiudere questa lunghissima #giornata il #grazie a @radiodeejay per il #patrocinio e la presenza oggi alla… - valtiberina : Una giornata straordinaria con le giovani promesse del ciclismo. Bacchetta e Massetti “oggi vissuti momenti di gran… - AtvReport_it : Campionati italiani di ciclismo, Bacchetta e Massetti: “Straordinaria giornata di sport in città”… -