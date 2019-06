Zanzare | piante sui balconi e luci spente non servono | i consigli degli esperti per

meteoweb.eu

(Di giovedì 20 giugno 2019) Con la prima ondata di caldo, con temperature che hanno superato i 30 gradi, sono arrivate in massa anche le. Anticimex, azienda internazionale specializzata nel Pest Management e nei servizi di igiene ambientale, vuole sfatare i tanti falsi miti, purtroppo ancora molto diffusi. Tra i più celebri: incidere delle X con le unghie sui pomfi per dare sollievo dalle punture, spegnere tutte le fonti di luce per evitare l’invasione nelle mura domestiche, esporre sui(per lo più aromatiche) come barriera di difesa dai famelici ospiti. Anticimex, invece, suggerisce di: evitare l’accumulo di acqua in contenitori esterni (vasi da fiori, bottiglie e altri contenitori che possono contenere l’acqua) per impedire che diventino terreno fertile per le; non accumulare i rifiuti, ma buttarli via in sacchetti di plastica chiusi conservati in bidoni della ...

Thempio1 : I principi attivi delle piante per difendere la nostra pelle dagli insetti. ??100% naturale?? * * #thempiomonza… - patriziaandreoz : RT @Sancho979: Siete resistenti a: - pasticche - spray - ultrasuoni - piante varie - zampironi - (tra un po' anche alle) racchette elettr… - SailorAnna : RT @Sancho979: Siete resistenti a: - pasticche - spray - ultrasuoni - piante varie - zampironi - (tra un po' anche alle) racchette elettr… -