Smartphone a prova di ladro | attiva l' antifurto e diventa scivoloso

gqitalia

(Di giovedì 20 giugno 2019) Negli ultimi anni, glihanno fatto passi da gigante per scoraggiare i furti. Tra password, sequenze e scanner biometrici, è davvero dura pensare che unriesca ad utilizzare il tuo telefono. Magari riuscirebbe ad impossessarsene, ma senza il giusto codice che sblocchi l'accesso loavrebbe la stessa utilità di un fermacarte. Questo non ha fermato del tutto i ladri: da una parte perché molti utenti continuano a inserire la stessa password favorendo i furti, dall'altra, perché alcuni telefoni possono comunque essere resettati anche senza l'inserimento di una password (pochi, per fortuna). Sarà per questo che Ericsson ha brevettato una tecnologia che renderà losicurissimo e adi. Si chiama Adaptive Friction e sfrutta i sensori del telefono per captare ogni segnale che possa indicare un tentativo ...

InVeroVeritas : @RyLalor @StefanoMessin16 Sono sempre sequestrati tutti i dispositivi come smartphone e smartwatch. Una cosa del ge… - netbookitalia : RT @notebookitalia: Realme 3 Pro in Italia da giugno a 199€ e 249€. Lo abbiamo visto questa mattina e non vediamo l'ora di metterlo sotto t… - misiagentiles : RT @ansa_tecnologia: Smartphone a prova di ladro. Brevetto Ericsson, si basa su attrito e biometria | #ANSA -