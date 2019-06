Previsioni astrologiche del 21 giugno | energico l' Ariete | Scorpione riflessivo

Previsioni astrologiche del 20 giugno : ripresa per il Cancro - bene Sagittario : Un'altra calda giornata estiva è alle porte; secondo il presagio degli astri e delle stelle sarà un giovedì positivo per il segno del Sagittario, che godrà di una grande energia e per il Cancro, per il quale è in atto un momento di recupero. Al contrario, il Toro si vedrà costretto a rallentare un po' i ritmi a causa della stanchezza accumulata. Qui di seguito l'oroscopo di giovedì 20 giugno 2019 per tutti i segni dello Zodiaco, con Previsioni ...

Oroscopo Paolo Fox - 18 giugno : le Previsioni astrologiche di oggi : Paolo Fox, Oroscopo di oggi: le previsioni dello zodiaco del giorno (martedì 18 giugno) Come ogni mattina anche oggi, 18 giugno 2019, le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox del giorno che riportiamo in questo pezzo sono tratte da DiPiùTv (esattamente dal numero uscito la settimana scorsa). L’Oroscopo di oggi, martedì 18 giugno, di Paolo Fox dei nati sotto il segno della Bilancia, raccomanda di evitare contrasti nella giornata ...

Previsioni astrologiche di martedì 18 giugno : Capricorno dinamico : La terza settimana del mese è appena iniziata, come sarà la giornata di domani secondo il presagio degli astri? Sarà un momento di grande forza e vivacità per il Capricorno e il Leone, in perfetta forma fisica, recupero in amore per l'Acquario, mentre continuano le difficoltà per la Vergine. Ecco di seguito l'oroscopo di martedì 18 giugno 2019 per tutti i segni dello Zodiaco, con predizioni su amore, lavoro e salute. Oroscopo di martedì 18 ...

Previsioni astrologiche della settimana dal 17 al 23 giugno : Scorpione soddisfatto : Saranno giornate vantaggiose per Scorpione e Toro, che per quanto riguarda le questioni lavorative e gli affari avranno una marcia in più. Venere dissonante continua ad ostacolare la Vergine, anche se questa settimana si rivelerà la più fortunata del mese per il segno. Durante il weekend la Luna in Pesci potrebbe provocare nei Gemelli delle delusioni. Di seguito l'oroscopo della settimana, da lunedì 17 a domenica 23 giugno 2019 per tutti e ...

Previsioni astrologiche settimanali dal 17 al 23 giugno : lavoro 'top' per Leone e Toro : Nella settimana che va dal 17 al 23 giugno 2019 troviamo il Sole spostarsi dal segno dei Gemelli a quello del Cancro, dove già stazionano Marte, il Nodo Lunare e Mercurio. La Luna si sposterà dal Capricorno ai Pesci, dove staziona anche Nettuno. Venere permarrà nel segno dei Gemelli come Urano nel Toro e Giove nel Sagittario. Saturno e Plutone si troveranno sui gradi del Capricorno. Di seguito le Previsioni astrologiche dei 12 segni ...

Previsioni astrologiche del fine settimana 15-16 giugno : Cancro riflessivo : Durante il prossimo weekend il Toro vivrà un momento di soddisfazione, legato soprattutto all'ambito lavorativo. Anche l'Ariete avrà modo di recuperare dopo un inizio settimana faticoso e dedicarsi al partner e alla famiglia. Saranno invece delle giornate di riflessione per il Cancro, alla ricerca di soluzioni da applicare all'interno della sfera sentimentale. Di seguito le Previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute del fine settimana da ...

Previsioni astrologiche del 13 giugno : Acquario recupera - per Toro favoriti i sentimenti : Non manca ormai molto all'arrivo del weekend, ma prima scopriamo quali progetti hanno gli astri e le stelle per la giornata di domani. Continua l'ondata di positività che all'inizio del mese ha colpito il Toro, durante il fine settimana i sentimenti ricopriranno un ruolo centrale e anche gli incontri saranno favoriti. Un quadro astrale positivo accompagna l'Acquario, per il quale è in corso un momento di recupero riguardante tanto gli affari ...

Previsioni astrologiche del 12 giugno : Cancro sotto stress - energico lo Scorpione : Quella di domani si rivelerà una giornata sottotono per i nati sotto il segno del Cancro, per cui gestire interpersonali non sarà cosa semplice e potrebbero nascere contrasti ed incomprensioni. Al contrario si rivelerà una giornata estremamente vantaggiosa per il Sagittario e lo Scorpione, che godranno di una forte energia e vitalità. Oroscopo di mercoledì 12 giugno, segno per segno Ariete: continuano le agitazioni anche durante questa terza ...

Previsioni astrologiche 11 giugno : proposte lavorative per Cancro - perplessità per Vergine : Martedì 11 giugno 2019 la Luna si troverà in Bilancia e Giove nel segno del Sagittario. Plutone e Saturno rimarranno sui gradi del Capricorno, come Nettuno permarrà in Pesci. Il Sole e Venere stazioneranno in Gemelli ed Urano sarà nel segno del Toro. Mercurio, Marte e il Nodo Lunare proseguiranno il loro moto in Cancro. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. proposte lavorative per Cancro Ariete: cambio di rotta. ...

Previsioni astrologiche della settimana dal 10 al 16 giugno : Toro attento : Quella che va dal 10 al 16 giugno sarà una settimana impegnativa, ma anche soddisfacente per il Toro, che per quanto riguarda l'ambito lavorativo potrà fare affidamento sul favore di Marte e di Mercurio. Saranno giornate positive per i sentimenti per il segno dei Gemelli, grazie agli influssi di Venere, e per il Leone. Di seguito l'oroscopo da lunedì 10 a domenica 16 giugno 2019 per i dodici i segni dello Zodiaco, con Previsioni astrologiche su ...

Previsioni astrologiche dal 10 al 16 giugno : Cancro romantico - Leone spensierato : Nella settimana che va dal 10 al 16 giugno 2019, la Luna si sposterà dal segno della Vergine a quello del Sagittario, dove transita già Giove. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, Nettuno sarà stabile in Pesci. Sole e Venere saranno in Gemelli mentre Marte, Mercurio e il Nodo Lunare si troveranno nei gradi del Cancro. Urano rimarrà nel segno del Toro. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Cancro ...

Previsioni astrologiche 8-9 giugno : Gemelli distratto - Acquario galante : Nel fine settimana dell' 8 e 9 giugno 2019 troviamo La Luna spostarsi dai gradi del Leone a quelli della Vergine, mentre Mercurio, Marte ed il Nodo Lunare si troveranno in Cancro. Il Sole e Venere stazioneranno in Gemelli e Urano sarà in Toro. Intanto Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, così come Giove nel Sagittario e Nettuno nel segno dei Pesci. Di seguito le Previsioni astrologiche per tutti i 12 segni zodiacali....Continua a leggere

Previsioni astrologiche 7 giugno : Ariete dispettoso - Leone ambizioso : Venerdì 7 giugno troviamo il Nodo Lunare, Marte e Mercurio nel segno del Cancro, mentre Urano e Venere saranno in Toro. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, così come Giove proseguirà il suo moto in Sagittario. Il tutto mentre Nettuno sarà stabile in Pesci ed il Sole stazionerà in Gemelli, infine la Luna sarà in Leone. Di seguito le Previsioni astrologiche per tutti i 12 segni zodiacali....Continua a leggere

Previsioni astrologiche 6 giugno : Gemelli pimpante - Acquario galante : Giovedì 6 giugno 2019 troviamo Plutone e Saturno in Capricorno e Giove nel segno del Sagittario. Nettuno rimarrà stabile in Pesci come Urano e Venere che permarranno sui gradi del Toro. Mercurio, Marte, il Nodo Lunare e la Luna stazioneranno in Cancro ed il Sole si troverà nel segno dei Gemelli. Di seguito le Previsioni astrologiche per tutti i 12 segni zodiacali. Gemelli pimpante Ariete: nervosi. Le copiose dissonanze planetarie potrebbero ...