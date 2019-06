Netflix aumenta il costo dei propri abbonamenti in Italia

Netflix - il costo dell'abbonamento aumenta anche in Italia : Avvisate le persone con cui condividete Netflix (perchè tutti lo condividiamo con qualcuno e anche da Netflix lo sanno) presto l'abbonamento subirà un aumento del costo mensile.Da oggi, 20 giugno, provando ad abbonarsi alla piattaforma ci si trova davanti a uno scenario di prezzi modificato rispetto a pochi giorni fa. Il piano base quello a uno schermo e senza l'HD resta invariato a 7,99€ mentre il piano Standard che prevede la possibilità di ...

Netflix aumenta i prezzi degli abbonamenti in Italia : ecco cosa cambia : Netflix ha aumentato anche in Italia i prezzi dei suoi abbonamenti. Dopo gli Stati Uniti, i rincari arrivano quindi ufficialmente anche nel nostro Paese: il piano Standard, che permette la visione di contenuti in full hd su due schermi contemporaneamente passa dagli attuali 10,99 € a 11,99 € (un aumento di un euro quindi). Quello Premium invece, passa da 13,99 € a 15,99 €, con un aumento di 2 euro. Rimane invariata invece solo la tariffa base, ...

