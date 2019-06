Morgan da Barbara D’Urso | lancia pesanti accuse su Asia Argento riguardo la droga!

Barbara d’Urso sgrida Morgan a Live : “Hai detto una cosa antipatica” : Live Non è la d’Urso: Morgan va sopra le righe. L’intervento di Barbara E’ appena terminata l’ultima puntata di Live di Barbara d’Urso. E ampio spazio è stato dedicato come al solito al ‘caso Pamela Prati e Mark Caltagirone’. Ma non è finita qua perchè successivamente la conduttrice ha cambiato argomento, parlando dello sfratto di Morgan . In tale circostanza quest’ultimo ha dicusso molto ...

Morgan contro Asia Argento : "Maestra di tossicodipendenza". Barbara D'Urso sconcertata - gelo in diretta : "Asia Argento? Una maestra di tossicodipendenza". Morgan va giù pesantissimo sulla sua ex moglie a Live - Non è la D'Urso. Il cantautore, ex leader dei Bluvertigo, parla in collegamento con Barbara D'Urso del suo difficilissimo momento personale, con la sua casa di Monza che dovrebbe venirgli pignor