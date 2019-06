La Consulta boccia i super poteri dei prefetti Non possono sostituirsi ai sindaci

huffingtonpost

(Di giovedì 20 giugno 2019) La Corte Costituzionale ha accolto le censure sull’articolo 28 che prevede un potere sostitutivo del prefetto nell’attività di Comuni e Province, ritenendo, dopo aver esaminato alcune disposizioni del Titolo II del Decreto Sicurezza, che fosse stata violata l’autonomia costituzionalmente garantita a tali enti.I ricorsi contro il decreto sicurezza presentati dalle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Marche, Toscana e Umbria sono stati dichiarati inammissibili dalla.Le regioni avevano impugnato le disposizioni in quanto ritenevano ci fosse una violazione diretta o indiretta delle loro competenze.Secondo la Corte le nuove normative che regolano Sprar, permessi di soggiorno e iscrizioni all’anagrafe dei richiedenti asilo, rientrano nelle competenze riservate esclusivamente allo Stato.

