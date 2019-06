Casting per il film ' Due Destini' | diretto da Giulio Ancora

Tu Si Que Vales 2019 Casting Concorrenti per la nuova edizione : Tu Si Que Vales 2019 Casting per la nuova edizione in onda ad autunno È già in fase di lavorazione la prossima edizione di uno dei talent più seguiti in Italia, Tu Si Que Vales. Il programma che vede la conduzione di Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Belen Rodriguez insieme ai 4 giudici Maria De ...

Casting per un programma TV diretto da Federico Moccia e per una serie televisiva : Sono attualmente aperte le selezioni per realizzare la puntata pilota di un nuovo e interessante programma televisivo diretto da Federico Moccia, a tutti noto sia come scrittore che come regista di successo. Sono inoltre tuttora in corso i Casting per per la realizzazione di una importante serie televisiva dal titolo Giustizia per tutti, prodotta da Solaris srl....Continua a leggere

Casting per un film della Wildside e un corto di Piroetta srl : Sono attualmente in corso le selezioni per un nuovo film prodotto da Wildside e diretto dal regista Emanuele Crialese. I prossimi Casting si svolgeranno a Viterbo mentre le riprese verranno poi effettuate a Roma. Inoltre, sono in corso i Casting per la realizzazione di un interessante cortometraggio dal titolo Diorama e prodotto da Piroetta srl. Lo short film verrà poi diretto dalla regista Camilla Carè e le riprese verranno effettuate a suo ...

Casting in corso per due programmi TV di SKY : Mix & Match e Italia's Got Talent : Casting aperti per le nuove edizioni di due importanti programmi televisivi in onda sui canali di SKY che nelle passate edizioni sono stati condotti da Lodovica Comello, e cioè "Mix & Match - iI guardaroba delle meraviglie" e "Italia's Got Talent". Per il primo le selezioni sono appena partite, mentre per il secondo, dopo i Casting tenutisi di recente, sono state fissate delle nuove date. Mix & Match - Il guardaroba delle meraviglie Per ...

Casting per Disneyland Paris e per uno spettacolo teatrale a Roma : Sono attualmente in corso le selezioni di performer per interpretare personaggi maschili e femminili della Disney e/o di Marvel per il parco a tema Disneyland Paris. Si cercano inoltre anche figure generiche. I prossimi Casting si terranno a breve nella Capitale. Sono inoltre aperte le selezioni di attrici/ballerine per uno spettacolo teatrale scritto e diretto dal regista e attore Lauro Versari, che verrà poi messo in scena a Roma. Disneyland ...

Casting per diversi programmi tv - come 'Italiani a tavola' - collegati a Vivi la vita Srl : Sono tuttora aperti vari Casting, a cura di Vivi la vita Srl, per la realizzazione di alcuni programmi televisivi in onda su diversi canali tv e condotti da personaggi ben noti del mondo dello spettacolo. Vivi la vita Sono attualmente in corso le selezioni per numerosi programmi televisivi collegati a Vivi la vita Srl. Si segnala innanzitutto la ricerca di modelli e modelle, di età compresa tra 18 e 30 anni, per la realizzazione di un nuovo ...

Casting per uno spettacolo musicale e per una fiction con Lino Guanciale : Casting attualmente aperti per una fiction con Lino Guanciale come interprete principale e per uno spettacolo musicale dal titolo Il ragazzo della F.E.B. Opera Pop. Una fiction Per la realizzazione di un'importante fiction, incentrata sulla figura del personaggio del commissario Ricciardi, sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di comparse. In particolare, per la serie televisiva con il noto attore Lino Guanciale come interprete ...

Casting per uno spot pubblicitario della 'Duel : Film' e per un video da girare a Bergamo : Sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di figure varie per realizzare un importante spot pubblicitario, correlato a prodotti da forno, con riprese da effettuarsi a Torino. Sono inoltre aperte le selezioni di numerose comparse per la realizzazione di un un interessante video della Oki Doki Film e la cui realizzazione verrà poi effettuata a Bergamo entro il mese di giugno. Uno spot pubblicitario Per uno spot pubblicitario ...

Al via le riprese de La guerra è finita di Michele Soavi : Casting ancora aperti - ecco come partecipare : La stagione televisiva è ormai al termine ma si sta già lavorando a pieno ritmo alla prossima e proprio in questi giorni hanno preso il via le riprese de La guerra è finita di Michele Soavi in onda su Rai1, molto probabilmente, in autunno. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino sembra che le riprese abbiamo presto il via a Reggio Emilia proprio ieri nel centro storico riportando i presenti al periodo dell'immediato dopoguerra, data di ...

Casting di Cineworld Roma per un docufilm e per 'Joe and the others' di Luca Fortino : Sono attualmente in corso le selezioni, a cura di Cineworld Roma, per la ricerca di figuranti finalizzata alla realizzazione di un importante film documentario da girare a Roma. Sono inoltre stati fissati nuovi Casting per la ricerca di attori, attrici, figuranti e comparse per realizzare un film di produzione italo-canadese diretto dal regista Luca Fortino e con riprese in Sicilia, prevalentemente a Palermo. Un docufilm Per la realizzazione di ...

Casting per uno short film di Luana Rondinelli e lo spettacolo 'Angel de la muerte' : Selezioni attualmente aperte per la ricerca di giovani attori e attrici, finalizzate alla realizzazione di un importante short film diretto dall'attrice Luana Rondinelli, che con questo cortometraggio esordisce come regista. Sono inoltre tuttora in corso i provini per l'organizzazione di un interessante spettacolo teatrale diretto da Massimo Stinco e dal titolo "Angel de la muerte" (Black Angel) . Un cortometraggio Per girare un cortometraggio ...

Casting per 'Avanti un Altro' con Bonolis e Fantafestival di Cagliari a giugno e luglio : Sono state fissate nuove selezioni di concorrenti per la prossima edizione di Avanti un Altro, programma televisivo in onda sulle reti Mediaset e condotto da Paolo Bonolis. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di attori, attrici e figure varie, per importanti manifestazioni correlate al Fantafestival di Cagliari. Avanti un Altro Per la nuova edizione del noto programma Avanti un Altro, in onda su Canale 5 e condotto da Paolo Bonolis, sono ...

Casting per uno short film su Sigmund Freud e per un progetto artistico a Ostia : Selezioni attualmente in corso di attori e attrici finalizzate alla realizzazione di un interessante cortometraggio di produzione indipendente dal titolo Sigmund, tutto incentrato sulla importante figura di Sigmund Freud, il fondatore della psicanalisi. I Casting si svolgeranno poi a Padova. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di ballerini e di ballerine per realizzate un importante progetto artistico che verrà, poi, presentato a Ostia e ...

Casting per lo spettacolo Liolà - con Sergio Assisi - e per alcune produzioni teatrali : Sono attualmente aperte le selezioni di giovani attrici per Liolà, commedia di Luigi Pirandello. Tra gli interpreti principali Sergio Assisi, Roberta Giarrusso e altri noti attori e attrici. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per nuove produzioni teatrali del Tappeto Volante, che verranno poi messe in scena a Napoli. Liolà Per la realizzazione dell'importante spettacolo teatrale dal titolo Liolà, di Luigi Pirandello, sono in corso le ...