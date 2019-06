Animali | l’allarme del WWF | “Le giraffe sono vittime di una silenziosa estinzione”

meteoweb.eu

(Di giovedì 20 giugno 2019) La giraffa è un simbolo conosciuto e amato, noto come l’animale terrestre più alto del Pianeta. In vista del 21 giugno, data in cui si celebra la Giornata mondiale della Giraffa, il Wwf Italia porta all’attenzione le novità che emergono dagli studi su questi. Fino a pochi anni fa si pensava che esistesse una sola specie di Giraffa (la Giraffa camelopardalis), le cui popolazioni diffuse tra l’Africa orientale e meridionale potevano essere distinte in diverse sottospecie, per alcuni studiosi addirittura nove, in base soprattutto ai disegni del mantello che presentano caratteristiche diverse. Un recente studio, prendendo in esame le caratteristiche genetiche di quelle che si ritenevano sottospecie, riconosce l’esistenza di quattro specie diverse nel continente africano: la giraffa settentrionale, quella masai, la giraffa meridionale e la giraffa reticolata ...

